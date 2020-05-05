別再燒稻草 苗縣開放農民登記試用液態分解菌

為減少稻作收割後露天焚燒稻草，危害空品、環境，苗栗縣政府推廣使用液態分解菌，今年獲9家企業贊助採購可供1269公頃稻田使用，即日起在縣內各農會開放農民登記領取試用。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳今天表示，一期稻作與二期稻作間歇期較短，不少農民為求方便，在一期稻作收割後，直接以露天燃燒方式處理稻草，不僅產生大量空氣污染物對人體產生危害，也易因煙霧瀰漫，影響駕駛人視線，危害行車安全；經苗栗區農業改良場研發新型液態稻草分解菌並技轉上市後，縣府積極推廣，盼減少農民露天燃燒稻草行為。

蔡政勳指出，液態分解菌可加速稻桿腐化，並減少基質肥料的使用。今年獲台積電、長春石化、中石化頭份廠、年興紡織、台電通霄發電廠、裕鼎股份有限公司、台灣西克麥哈克股份有限公司、協福窯業、美德向邦股份有限公司香山廠等9家企業響應環保，贊助經費採購液態分解菌提供縣內農民登記領用。

蔡政勳說，此次9家企業贊助之液態稻草分解菌約可使用面積達1269公頃，約占全縣今年一期稻耕種面積1/5，相信對改善稻草露燃問題有一定程度效益，農民朋友們多加使用液態稻草分解菌，即日起可向各地農會登記領用。

縣府環保局表示，露天燃燒稻草行為可依「空氣污染防制法」規定，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，若產生之濃煙引發交通事故而造成傷亡者，更須負刑事責任，今年度一期稻作收割期將加強稻草露天燃燒巡查；另根據統計，去年度針對縣內露天燃燒影響空氣品質案件共計處分55件，裁罰金額21萬4000元。