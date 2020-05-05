快訊

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

2020普立茲獎關鍵字：香港反送中、阿拉斯加超高性侵率

別再燒稻草 苗縣開放農民登記試用液態分解菌

中央社 / 苗栗縣5日電

為減少稻作收割後露天焚燒稻草，危害空品、環境，苗栗縣政府推廣使用液態分解菌，今年獲9家企業贊助採購可供1269公頃稻田使用，即日起在縣內各農會開放農民登記領取試用。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳今天表示，一期稻作與二期稻作間歇期較短，不少農民為求方便，在一期稻作收割後，直接以露天燃燒方式處理稻草，不僅產生大量空氣污染物對人體產生危害，也易因煙霧瀰漫，影響駕駛人視線，危害行車安全；經苗栗區農業改良場研發新型液態稻草分解菌並技轉上市後，縣府積極推廣，盼減少農民露天燃燒稻草行為。

蔡政勳指出，液態分解菌可加速稻桿腐化，並減少基質肥料的使用。今年獲台積電、長春石化、中石化頭份廠、年興紡織、台電通霄發電廠、裕鼎股份有限公司、台灣西克麥哈克股份有限公司、協福窯業、美德向邦股份有限公司香山廠等9家企業響應環保，贊助經費採購液態分解菌提供縣內農民登記領用。

蔡政勳說，此次9家企業贊助之液態稻草分解菌約可使用面積達1269公頃，約占全縣今年一期稻耕種面積1/5，相信對改善稻草露燃問題有一定程度效益，農民朋友們多加使用液態稻草分解菌，即日起可向各地農會登記領用。

縣府環保局表示，露天燃燒稻草行為可依「空氣污染防制法」規定，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，若產生之濃煙引發交通事故而造成傷亡者，更須負刑事責任，今年度一期稻作收割期將加強稻草露天燃燒巡查；另根據統計，去年度針對縣內露天燃燒影響空氣品質案件共計處分55件，裁罰金額21萬4000元。

農民 苗栗縣

延伸閱讀

防疫兼娛樂 立陶宛機場變身露天汽車影院

立陶宛機場變身露天汽車電影院 防疫娛樂兩者兼得

稻草蓆覆蓋工地 台南「亮麗晴空」

台南推動設置稻草編工廠 善用稻草護大地

相關新聞

桃機鳥擊首季罕見掛零 估與航班大減、積極防制有關

全世界機場深受鳥擊所苦，嚴重者恐破壞航空器，桃園國際機場也不例外。不過桃機副總經理但昭璧今表示，今年首季還沒發生鳥擊事件...

桃市民急問紓困金如何申請 鄭文燦：1.3萬人從簡採認

政府擴大急難紓困方案明天起開放申請，有工作、無勞保民眾核實發給1萬元急難紓困金，桃園市各區公所今天整天都有民眾詢問踴躍，...

桃園庇護工場最慘生意跌9成 桃市採購暖送醫護

桃園市11家庇護工場受疫情影響，市府勞動局調查，普遍生意下滑5成左右，伊甸烘焙咖啡屋最慘‎只剩1成，中央與市府都有紓困補...

水情緊自來水夜間減壓 石門水庫人工增雨也盼多對流雨

石門水庫集水區降雨有限，目前雖然維持穩定供水不到限水階段，北區水資源局和自來水公司二區處以5月底前，保留1個月民生及工業...

染疫足跡公布遭質疑 徐耀昌：我們依法行政

苗栗縣20日上午10點多公布磐石軍艦染疫士官在縣內足跡，今天在縣議會定期會遭多名議員質疑公布慢半拍，且隱匿部分足跡，苗栗...

90歲模範母親靠散步保持健康 子孫五代50多人

高齡90歲戴陳梅桂，住在竹北市白地里，每天維持散步習慣讓她身體健朗，不管是吃肉、走路、對話都不是問題。戴陳梅桂育有4個孩...

桃園羊稠步道沒公廁 登山客帆布、鐵架自搭簡易廁所

桃園市蘆竹區羊稠森林步道環境優美且平緩好走，疫情期間，不少人選來清幽的登山步道踏青，但沿途沒有公廁，有登山客用帆布、鐵架...

西部復礦案環評 環團、居民與業者交鋒

礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案闖關環評，新竹羅家開礦案今三度進入二階環評範疇界定會議，環團、居民要求開發單位落實更科學精密的地形地質調查，雙方幾度交鋒，環評主席也建議參酌，開發單位則認為，成本過高，跟安全也無直接關聯，未具體承諾。

桃園獲撥急難紓困1.36億元 鄭文燦：從寬從速從簡辦理

行政院長蘇貞昌昨天宣布擴大疫情紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花等「無保工作者」，放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，各公所...

新竹市明湖公園完成大改造 帶動青草湖周邊觀光

新竹市明湖公園鄰近青草湖及煙波飯店，樹蔭密集堪稱城市森林公園，啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設...

西部復礦案三闖環評 礦場斥環團：全世界有山就有落石

礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案闖關環評，新竹羅家開礦案今三度進入二階環評範疇界定會議，環團、居民要求開發單位落實更...

春雨偏低水情稍緊 台南河樂廣場即日起暫停戲水

台南春雨偏低水情稍緊，親子戲水勝地「河樂廣場」將配合抗旱措施，即日起暫停供水戲水池，後續視水情滾動調整，會再通知戲水池區...

熱門新聞

一視同仁！違規廣告 「高雄發財」、「草包市長」同拆

噁心！捷運淡水線阿北擤鼻涕抹鐵桿 網崩潰：母湯阿

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

蘇貞昌昨宣布紓困加碼1萬 桃園各區公所湧入百人詢問

錢櫃內部文件曝光？ 議員爆2月早醞釀斷電狠批瞎搞惡搞

影／金門這家彩券行連7次開出頭獎 店家開心放鞭炮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。