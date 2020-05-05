因應需求 新竹縣19所福利機構有條件開放預約訪視

因應疫情發展，中央疫情指揮中心5月1日起針對住宿型福利機構開放實名制探訪。新竹縣府社會處統計，截至今天止，新竹縣18家老人福利機構中有15家已開放預約訪視，另3家訂於5月15日前開放探訪；5所兒少福利機構全數有條件開放；6所身障福利機構有3家依中央規定開放探訪，維持視訊訪視、暫無開放的包括華光知能發展中心、華根山居及寧園安養院。

社會處表示，實名制預約訪視將登錄探視者資料、健康聲明及旅遊史等資訊；每位住民1天限探親一次，同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多3人(包括兒童)，所有人需全程戴口罩。

社會處宣導，具活動能力、可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段該區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離；不具備活動能力、無法下床行動的住民，可進住房探視，每時段每住房則上僅開放1位住民接受訪客探視，並應妥善規劃探視者動線。