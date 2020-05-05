影／天氣轉熱 假日之森將進行聯合防溺救溺大演練

天氣已趨炎熱，戲水人潮漸湧現，苗栗縣竹南鎮「假日之森」是著名的衝浪海域，吸引各地玩家來逐浪，享受清涼和刺激，但往年假日之森戲水遊客多，溺水意外頻傳，苗栗縣消防局為防止溺水事件，最近邀相關單位研討，將進行海域救援聯合救生演練，在地衝浪業者也將適時「從玩家變身救生員」，共同肩負海域安全教育宣導與防治溺水事件的社會責任。

龍鳳漁港南側的「假日之森」海岸，近20年來成為民眾、衝浪玩家聚集戲水的熱門去處，但每年都發生多起溺水奪命的意外，當地海岸被列為危險水域及無人管理海岸，至少有3個單位在海岸豎立警告牌，宣導民眾勿下水，但夏季依舊擋不住一波波來戲水弄潮的人群，後來縣府為解決當地安全爭議，將假日之森公告為水上活動專區，提供玩

家從事風箏衝浪、風浪板等遊憩活動，盼營造成縣內具特色的水域遊憩據點，但海岸仍不開放民眾戲水。

不過，假日之森在夏日裡依然可見老少戲水人潮，縣府消防局、文化觀光局每年暑期都得協調地方社團進駐協助防溺，近年來假日之森海岸仍不時傳出溺水事件，2017年甚至發生3名少年同時溺水身亡的悲劇。

消防局第二救災救護大隊今年特別規畫海域救援聯合救生演練，動員衝浪人員、海上救生協會、竹南海巡人員、竹南消防分隊，演練時間安排在5月23日周末戲水遊客最多的時段，同時也是退潮時間，模擬狀況為2名學生同時在海上溺水，衝浪業者及各單位出動水上摩托車、沙灘者搶救溺水者並接手CPR，屆時也將出動空拍機執行任務。

第二救災救護大隊長曹春風指出，海並不危險，但人不懂海就易造成危險，假日之森海域是著名的風箏衝浪、風浪板遊憩專區，許多玩家都有相當的泳技，以往也曾協助救援溺水遊客，這次演練結合在地衝浪業者，一旦遇上溺水意外時能現場「即刻救援」，盼能建立當地水域共好的模式。