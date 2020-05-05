影／鄭文燦宣布 61起開放活動中心百人小型活動

國內連續22天沒有本土確診案例，因應疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天下午主持防疫專案會議，討論是否開放部分基層場館空間，衛生局相關首長支持。鄭文燦宣布，隨著疫情發展，市民活動中心、社區活動中心基層場館，將從6月1日起開放舉辦100人以下小型活動，但是不能唱卡拉OK、不能共餐服務、也不能辦桌，減少群聚的風險。

隨著疫情發展減緩趨勢，鄭文燦繼日前宣布，從5月起恢復親子館兒童玩具、圖書開放外借服務之後，今天進而宣布全市各區市民、社區活動中心場館有限度開放辦理活動。