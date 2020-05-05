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桃市民急問紓困金如何申請 鄭文燦：1.3萬人從簡採認

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
擴大急難紓困方案1萬元急難紓困金明天起開放申請，許多民眾湧入桃園市各區公所詢問踴躍，市長鄭文燦要求各區公所務必從速、從寬、從簡採認。記者曾增勳／攝影
擴大急難紓困方案1萬元急難紓困金明天起開放申請，許多民眾湧入桃園市各區公所詢問踴躍，市長鄭文燦要求各區公所務必從速、從寬、從簡採認。記者曾增勳／攝影

政府擴大急難紓困方案明天起開放申請，有工作、無勞保民眾核實發給1萬元急難紓困金，桃園市各區公所今天整天都有民眾詢問踴躍，市長鄭文燦今天下午表示，擴大急難紓困方案引起市民很大回響，各區公所詢問滿載，桃園市分配總金額1億3600萬元、共1萬3600人受惠，明天起各區公所受理申請，他要求各區公所從速、從寬、從簡採認幫助市民度過病情難關。

因應疫情影響，政府推出擴大急難紓困實施方案，補助沒有投保公、農、勞保等社會保險，且收入低於最低 生活費2倍者，每戶加發1萬元急難紓困金，桃園市多個區公所櫃台一天下來，很多市民前往詢問如何辦理。

鄭文燦表示，他要求各區公所方便市民申辦，部分作業方式務必盡量從簡，明天他將會同行政院政委龔明鑫前往蘆竹區公所視察急難紓困辦理作業，原則上只要帶相關文件，包括存摺、收入證明或是切結書申請，市府就會從速、從寬、從簡採認，針對無勞保、有工作者發放1萬元急難紓困金，趕快幫助民眾度過疫情困難。

另外，農委會也針對農會、漁會會員推出1萬元紓困方案，只要農漁會員去年收入不超過50萬元，都可以享有紓困金補助，市府目前統計，全市農會會員4萬8800人、漁會會員3974人，總共5萬2774人符合資格，將從5月11日起經由各農會、漁會發放紓困金，受理符合資格的農漁民申請，申請總金額達到5億2000多萬元。

擴大急難紓困方案1萬元急難紓困金明天起開放申請，許多民眾湧入桃園市各區公所詢問踴躍，市長鄭文燦（見圖）要求各區公所務必從速、從寬、從簡採認。記者曾增勳／攝影
擴大急難紓困方案1萬元急難紓困金明天起開放申請，許多民眾湧入桃園市各區公所詢問踴躍，市長鄭文燦（見圖）要求各區公所務必從速、從寬、從簡採認。記者曾增勳／攝影

疫情 鄭文燦

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