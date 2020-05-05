聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園庇護工場最慘生意跌9成 桃市採購暖送醫護
桃園市11家庇護工場受疫情影響，市府勞動局調查，普遍生意下滑5成左右，伊甸烘焙咖啡屋最慘只剩1成，中央與市府都有紓困補助方案，為挽救庇護工場業績，市府勞動局近期也加大採購力道分送給醫護人員，還印製庇護工場商品兌換券給三百多名模範勞工，強調雖然疫情期間無法大規模行銷，但仍會以行動力挺庇護工場，也希望民眾多加支持。
桃園市庇護工場以烘焙類為主，往年母親節前夕都接到不少訂單，市府也會大力促銷，但今年受疫情衝擊，母親節訂單幾乎掛蛋，整體業績平均下滑3到9成不等，設在衛福部桃園醫院區內的樂桃桃汽車美容坊因防疫需求暫時停業，樂桃桃咖啡簡餐坊也一度關閉，近日轉型為胖卡餐車上路，另在龍潭國軍桃園總醫院內的沁心小站庇護餐坊仍持續維持營業。
市府勞動局身障就業科指出，市府與中央針對庇護工場都有紓困補助方案，中央有放寬庇護工場運用行政管理費原有10%上限，另有加碼補助房租、車租等租金最高4萬元，舉例庇護工場若每月租金3萬元，除了市府最多2萬元補助，還有中央補助可填補1萬元差額。
此外，市府勞動局依庇護工場人數與規模不同提供防疫用品採購補助，每月3千元到4千元不等，另補助購買額溫槍1支3千元，初步估算到年底最多可補助1家庇護工場5萬8千元。
除了補助硬體措施，庇護工場普遍面臨生意下滑窘境，勞動局強調，今年加大採購力道，已趁勞動節向庇護工場採購蛋糕等點心，分送給11家協助防疫工作的急救責任醫院醫護人員、108年度前十名採購庇護商品的企業團體，另針對工會團體選拔出來的模範勞工三百多人，也併同獎牌與證書發放商品兌換券，共有300元面額，也藉此替庇護工場行銷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言