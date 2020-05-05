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染疫足跡公布遭質疑 徐耀昌：我們依法行政
苗栗縣20日上午10點多公布磐石軍艦染疫士官在縣內足跡，今天在縣議會定期會遭多名議員質疑公布慢半拍，且隱匿部分足跡，苗栗縣長徐耀昌答覆依法行政，且遵照中央流行疫情指揮中心的指示，否則「我們發布換我們違法」。
苗栗縣議會定期會今天議程徐耀昌施政總報告，新冠肺炎疫情成焦點，縣議員曾玟學、黎煥強、陳光軒、韓茂賢、禹耀東、陳品安及鄭聚然等人關心，陳光軒等人質疑，染疫士官17日在縣內停留約6個小時，有媒體報導衛生局長張蕊仙19日因太晚，不敢打擾縣長，以致沒有第一時間公布足跡，遲到隔天才公布。
他們說， 公布的足跡還有部分隱匿，以致不同版本亂傳，頭份市人心惶惶，也傷害到一些遭到誤傳店家，生意大受影響，縣府要引以為戒，檢討相關做法，例如設置發言人，讓鄉親快速充分獲得正確資訊依循。
「我要為張蕊仙抱屈」！徐耀昌秀出手機通聯指出，19日晚上8點59分，他還與張蕊仙討論疫情2分31秒，至於是否公布足跡，縣府依法行政，磐石軍艦事件前，足跡都是中央宣布，19日晚上有一、二個縣市搶先公布，當時假消息滿天飛，「我們發布我們違法」，苗栗縣是第二天請示中央，得到答案是「尊重地方」才公布。
至於眾所關心學校運動場開放問題，徐耀昌認為中央還沒有解除疫情警報，料敵從嚴，苗栗縣校園運動場持續不對外開放，防堵成疫情缺口的風險。此外，苗栗縣流行疫情指揮中心指揮官縣府秘書長陳斌山也答覆，足跡公布的標準是染疫者有不確定接觸者，如果確定就沒有公布，並非隱匿足跡。
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