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90歲模範母親靠散步保持健康 子孫五代50多人
高齡90歲戴陳梅桂，住在竹北市白地里，每天維持散步習慣讓她身體健朗，不管是吃肉、走路、對話都不是問題。戴陳梅桂育有4個孩子，臉上總帶著笑臉，敦厚樸實、熱心助人，當鄰里有活動主動前去幫忙，充分發揮守望相助精神，如今子孫開枝散葉5代共55多人，深受地方人士推崇及好評。
新竹縣長楊文科近日持續親訪竹縣各地模範母親獲獎者，並致贈「母儀典範」木匾、氣炸鍋、母親節蛋糕、琉璃獎座，楊文科誇讚戴陳梅桂含辛茹苦將孩子扶養長大，做好子女楷模，足堪社會表率。戴陳梅桂的大兒子表示，父親比較早離開，家庭重擔落在母親身上，即便農活繁忙，也沒有忽略他們的教育，總叮嚀子女孝順長輩和尊敬師長，堅持「路要走得正」。
竹北模範母親張雪花，出生於北埔鄉，現年87歲，個性刻苦耐勞、勤儉持家，曾歷經日據時代，因此小學只讀2年，婚後共育有5子2女，現今子女事業有成，在家含飴弄孫也不忘與孫子一同學習，她也熱心公，對鄰里寺廟及921地震捐款出力，街坊鄰里有婚喪喜慶也主動幫忙。四子黃創港表示，家中因為兄弟姊妹眾多，對他來說印象很深刻回憶是，務農生活的時後，母親一邊肩背孩子一邊採收農作物，偶爾還要關注其他孩子，總算將7個孩子拉拔成人。
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