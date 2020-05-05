90歲模範母親靠散步保持健康 子孫五代50多人

高齡90歲戴陳梅桂，住在竹北市白地里，每天維持散步習慣讓她身體健朗，不管是吃肉、走路、對話都不是問題。戴陳梅桂育有4個孩子，臉上總帶著笑臉，敦厚樸實、熱心助人，當鄰里有活動主動前去幫忙，充分發揮守望相助精神，如今子孫開枝散葉5代共55多人，深受地方人士推崇及好評。

新竹縣長楊文科近日持續親訪竹縣各地模範母親獲獎者，並致贈「母儀典範」木匾、氣炸鍋、母親節蛋糕、琉璃獎座，楊文科誇讚戴陳梅桂含辛茹苦將孩子扶養長大，做好子女楷模，足堪社會表率。戴陳梅桂的大兒子表示，父親比較早離開，家庭重擔落在母親身上，即便農活繁忙，也沒有忽略他們的教育，總叮嚀子女孝順長輩和尊敬師長，堅持「路要走得正」。