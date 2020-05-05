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桃園羊稠步道沒公廁 登山客帆布、鐵架自搭簡易廁所

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員張桂綿（右）建議羊稠步道增設公廁，市長鄭文燦（左）將則請觀旅與工務局與地方協調。記者張裕珍／翻攝
市議員張桂綿（右）建議羊稠步道增設公廁，市長鄭文燦（左）將則請觀旅與工務局與地方協調。記者張裕珍／翻攝

桃園市蘆竹區羊稠森林步道環境優美且平緩好走，疫情期間，不少人選來清幽的登山步道踏青，但沿途沒有公廁，有登山客用帆布、鐵架自搭簡易型廁所，相當克難，市議員張桂綿今天在議會揭露此事，秀出廁所照片說這是登山客戲稱的「五星級廁所」，但一點都不安全，要求市府與地主協調增設流動廁所或其他方式，方便登山如廁。

張桂綿今天在議會總質詢秀出一張羊稠森林步道照片，畫面中只見樹間有帆布屏幕，問工務局長賴宇亭「這是什麼？」賴沒有頭緒，張桂綿再秀出另張揭開帆布的照片揭曉答案，帆布裡面是有一處用鐵架搭建的空間，強調這就是登山客口中戲稱的「五星級廁所」，顯見如廁問題已讓登山客相當困擾。

張桂綿說，當地是私人所有土地，她知道籌建公廁有難度，但仍希望市府能克服協調，是否能向地主租借土地增設活動廁所，以解決登山客的生理需求，也不希望是配合如甲蟲季活動的短暫開放的廁所，才是真正給登山民眾方便。

市長鄭文燦說，羊稠步道是一處保留自然生態的步道，要在中途點找到有水、有電的土地設置簡易廁所較屬不易，且當地居民對於設置流動廁所或固定式的廁所，有兩派意見，不只羊稠步道，只要是轄內熱門的登山步道都面臨此問題。

不過，鄭文燦說，他將責觀旅局和工務局2個局處針對市內熱門登山步道，協調山友及當地居民意見，取得共識，且在有維護的可能性下，研擬於起點或終點，評估設置公共廁所的可行性，以提升旅遊品質。

桃園市蘆竹區羊稠森林步道環境優美且平緩好走，疫情期間，不少人選來清幽的登山步道踏青，但沿途沒有公廁，有登山客用帆布、鐵架自搭簡易型廁所，相當克難。圖／市議員張桂綿提供
桃園市蘆竹區羊稠森林步道環境優美且平緩好走，疫情期間，不少人選來清幽的登山步道踏青，但沿途沒有公廁，有登山客用帆布、鐵架自搭簡易型廁所，相當克難。圖／市議員張桂綿提供
桃園市蘆竹區羊稠森林步道環境優美且平緩好走，疫情期間，不少人選來清幽的登山步道踏青，但沿途沒有公廁，有登山客用帆布、鐵架自搭簡易型廁所，相當克難。圖／市議員張桂綿提供
桃園市蘆竹區羊稠森林步道環境優美且平緩好走，疫情期間，不少人選來清幽的登山步道踏青，但沿途沒有公廁，有登山客用帆布、鐵架自搭簡易型廁所，相當克難。圖／市議員張桂綿提供

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