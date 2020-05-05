桃園獲撥急難紓困1.36億元 鄭文燦：從寬從速從簡辦理

行政院長蘇貞昌昨天宣布擴大疫情紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花等「無保工作者」，放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，各公所都湧入不少民眾洽詢，急著想要領補助；桃園市政府指出，針對中央擴大紓困，桃園累計將獲衛福部撥補1.36億元，市長鄭文燦表示，6日起由各公所受理申請，已指示「從寬、從速、從簡」辦理，讓紓困有感。

衛福部急難紓困措施針對因疫情生活陷困者發放1到3萬元，桃園市社會局指出，條件須為未加入社會保險，家庭現有存款加上收入，每人每月未達2萬2922元，並須提供受疫情影響佐證資料、身分證與金融機構存簿封面影本向公所申請。

因應行政院宣布擴大急難紓困措施，明天起開始受理，對象為原有工作因疫情請假或工作減少，且未有社會保險且未領其他紓困補助，家戶存款放寬至平均每人每月最低生活費2倍以下，桃園為3萬562元，可領1萬元急難紓困金。

桃園市政府社會局舉例，若林先生一家3口，今年1到4月總收入13萬6千元除以4個月，家戶月平均收入3萬4千元，加上家戶總存款50萬元，再扣除1人存款15萬元免納入計算總數共45萬元，再除以1家3人，算出家戶每人每月生活費為2萬8千元，符合桃園市3萬562元以下的審核標準，可獲發1萬元。

市府社會局長鄭貴華說，衛福部第一波撥付的1千萬元，再加上第2波1.26億元，總計桃園市急難紓困金額為1.36億元，明天起開放受理，請各公所受理後，3天內完成審核、5天內撥款，若有特殊情況但仍要在7天內完成，可以理解民眾因疫情焦慮脆弱，會加強輔導。