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新竹市明湖公園完成大改造 帶動青草湖周邊觀光

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市明湖公園啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市明湖公園啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用。圖／新竹市政府提供

新竹市明湖公園鄰近青草湖及煙波飯店，樹蔭密集堪稱城市森林公園，啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用，市長林智堅上午前往了解設施啟用狀況，與孩童一起體驗森林瑜珈。

林智堅說，明湖公園以前是竹市的苗圃，有約400棵喬木，周邊自然環境景點及觀光資源豐富，是民眾活動休憩及親子同樂重要場所，這次改造善用樹木將佔地1.2公頃的公園打造成湖畔森林秘境，也新增許多親子友善設施。

除了改造明湖公園，市府也投入近3億元打造柴橋長照據點、整修青草湖水岸景觀與明湖公園、並引進SUP立式划槳等觀光產業，希望能活化青草湖一帶觀光。

市府地政處表示，明湖公園自民國83年啟用以來未經大規模整修，相關公共設施老舊，有積水、地面濕滑等問題，園內步道因樹蔭過密而被遮蔽，容易被造訪遊客忽略。市府去年投入千萬預算進行改造工程，以友善行人空間及創造全年齡的共融環境為設計出發點，不僅調整園內步道系統讓民眾有舒適安全的步行空間，更增設無障礙高架步道連結公園內明湖路775巷與1075巷動線，適應地形爬升，娃娃車、輪椅也能輕鬆通行至青草湖水岸。

同時淘汰原有罐頭式遊具，新設大型磨石子沙坑溜滑梯及共融式盪鞦韆，並善用公園既有林蔭打造森林景觀區，以步道串聯讓民眾悠遊於城市小森林中。

地政處指出，明湖公園內還新建柴橋複合式社區活動中心，未來落成啟用後將結合共餐食堂與C級長照據點，並設置日照中心，為年長者提供完善照顧，讓明湖公園升級為全年齡共融友善休憩空間與觀光新景點。

新竹市明湖公園啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市明湖公園啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用。圖／新竹市政府提供
市府改造新竹市明湖公園，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用，市長林智堅前往了解設施啟用狀況，與孩童一起體驗。圖／新竹市政府提供
市府改造新竹市明湖公園，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用，市長林智堅前往了解設施啟用狀況，與孩童一起體驗。圖／新竹市政府提供
新竹市明湖公園啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市明湖公園啟用二十多年卻設施老舊，市府去年投入2600萬元改造，增設共融式遊具、大型磨石子沙坑溜滑梯與無障礙高架步道讓公園直通青草湖，今宣布完工啟用。圖／新竹市政府提供

林智堅 親子 溜滑梯

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