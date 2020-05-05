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桃園茄苳溪驚現大量死魚 環保局研判：天熱溶氧不足

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚。圖／桃園市環保局提供
桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚。圖／桃園市環保局提供

桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚，市府環保局、水務局獲報稽查，也同時清理死魚，稽查人員檢測水質、水溫、導電度與溶氧等數值，排除事業廢水排放汙染可能，由於水溫高達31度，研判天熱造成水溫升高、溶氧不足，產生死魚情形，今天將持續巡視桃園、八德及蘆竹區全茄苳溪流域徹，盡速完成死魚清理。

桃園市環保局指出，環保局公害中心昨天下午4點接獲民眾來電陳情，茄苳溪永安橋河段有大量死魚，隨即派遣稽查人員到場勘查，下午4點30分抵達茄苳溪永安橋河段，現場勘查確實有死魚情形，現場立即採水水色呈現透明，並於現場檢測水質、水溫、導電度與溶氧，另也沿著上游河段追查，一路到宏太橋都有發現死魚情形。

環保局同時也接獲市議員黃婉如電話告知，局長呂理德也趕赴現場了解並掌握相關訊息，經稽查人員檢測，死魚河段水質與永安橋水質一致無異常事業廢水排放情形，但水溫高達31℃，研判近日氣溫急遽升高，造成河川水溫升高溶氧不足造成魚隻死亡。

市府環保局指出，初判為溶氧量不足造成死於，由於河段死魚數量多，昨天傍晚也啟動橫向聯繫機制通知水務局，水務局立即派工進場清理死魚，考量天色漸暗及人員安全，今天將徹地巡視桃園區、八德區及蘆竹區全茄苳溪流域，盡速完成死魚清理。

桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚，現場立即採水水色呈現透明，並於現場檢測水質、水溫、導電度與溶氧。圖／桃園市環保局提供
桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚，現場立即採水水色呈現透明，並於現場檢測水質、水溫、導電度與溶氧。圖／桃園市環保局提供
桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚，現場立即採水水色呈現透明，並於現場檢測水質、水溫、導電度與溶氧。圖／桃園市環保局提供
桃園市茄苳溪永安至宏太橋河段間昨天下午驚現大量死魚，現場立即採水水色呈現透明，並於現場檢測水質、水溫、導電度與溶氧。圖／桃園市環保局提供

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