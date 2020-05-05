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「良土天成」苗栗陶業史特展 苗栗陶瓷博物館登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣政府爭取客委會補助辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成-苗栗陶業史」特展，以「初心」為策展理念，引導欣賞者從泥土的歷程開始了解苗栗陶藝史，文觀局歡迎鄉親與藝文愛好者前往賞析。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗陶業史策展人吳明儀生長於陶藝世家，祖先來自南宋時期福建泉州的磁灶鎮，家業傳到吳明儀已是第24代，他從小在祖父、父親耳濡目染下，高中畢業後投入製陶行列，從事陶藝創作、釉藥研究、創新設計及茶陶創作等，橫跨數種陶藝專業研究。

吳明儀表示，「良土天成-苗栗陶業史」的展覽主題以各式豐富且優良的土礦原料為出發點，包含大坪頂紅土、上福基原礦土、北河原礦土及鳴鳳原礦土等，將展場打造成時光迴廊，讓大小朋友能以近距離接觸，開啟對陶藝的認識與想像，達到教育傳承與推廣目的。

展出集結的作品包括吳明儀、苗栗縣柴燒陶藝創作協會理事長徐穩祥、吳寶農、林錦炎、邱玉錡、林明文、鄧羽婷、高秀鎮、許時坤等9位陶藝師共27件作品，每件藝術品與日常生活緊密結合，兼具客家意象與生活記憶的生活陶，文觀局期盼來欣賞展覽的民眾，細細品味苗栗陶瓷的兼容並蓄，讓藝術走入生活，一同看見陶鄉風華。

文觀局長林彥甫表示，苗栗富含優良的陶土，公館鄉更有「陶之鄉」美譽，透過近3個月的資源盤整，並與陶業師多次研討，以陶藝文物策展、工作坊、陶藝創作競賽等形式在地扎根，希望透過多角化的形式推廣，結合活潑有趣的元素，將陶藝的生活美學導入日常生活，展現出「生活即陶藝、陶藝即生活」氛圍，大家一起感受苗栗陶的溫度與迷人的魅力。

相關訊息可至苗栗縣政府文化觀光局網站https://www.mlc.gov.tw或FB粉絲專頁「文化創意新苗栗」。

苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供
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苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣辦理苗栗陶品牌打造計畫，第一檔陶藝文物展即日起至6月30日在苗栗陶瓷博物館推出「良土天成」苗栗陶業史特展。圖／苗栗縣文化觀光局提供

陶藝 苗栗縣 文物

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