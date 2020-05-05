瞞家人支援鑽石公主號包機 護理師：很光榮

衛生福利部桃園療養院昨辦理慶祝暨頒獎活動，表揚前往第一線對抗新冠肺炎的護理師們。支援鑽石公主號接機任務的護理師洪婉瑜表示，當初她怕家人擔心，瞞著爸媽自願接下包機任務，回憶起這段經歷，她直呼「身為其中一分子光榮無比」。

洪婉瑜任職護理師約6年時間，先前在壢新國際醫院服務，後來才到桃園療養院工作。談及自願加入接機任務，洪說，在值小夜班時，看到公告徵求自願參加接機任務的護理師，便和2名護理師報名，不過院方擔心院內護理師過少，會無法負荷眾多病人，因此指派了洪代表參加。

當時新冠肺炎疫情爆發以來，還沒有進行過接機任務，護理師們也未被告知要去哪裡支援，洪說，直到時程將近，醫院開始幫參與接機的護理師們排休假，那時才意識到終於要去執行任務。她表示，第一次接機沒有參考的範本，只能聽其他護理長分享過去SARS的經驗，心情相當忐忑。

就怕家人擔心，洪剛開始只把任務告訴男友，不敢跟家長說，深怕讓媽媽擔心，不過男友堅持要她跟姊姊說，萬一出事至少有一個家人知道。她說，姊姊一開始知道她要為國家貢獻己力相當開心，但漸漸得擔心起來，甚至建議她寫下遺書，就怕出事爸媽都被蒙在鼓裡。

支援鑽石公主號接機任務時，洪說，由於穿上隔離衣後就無法再脫下，經過機上醫護人員一番討論後，他們決定穿上人生第一次的紙尿布，整趟任務只能用壯觀、震撼來形容。洪回憶起這段特殊經歷，她說，能在鑽石公主號接機任務中扮演一分子，讓她相當光榮，要感謝所有努力的人員，還有為讓她去支援接機任務，而更動班表的護理師們。

桃園療養院長邱献章說，桃療積極推動精神醫療、身心健康等服務，每年有24萬人次門診、20餘萬人次住院，服務的患者有93％是桃園市民，是服務桃園在地的重要醫院，也是桃園的醫療後盾，期盼提升市民幸福感。