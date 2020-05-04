台北地下街隱憂 北市府：消防設備將更新

民進黨籍立委沈發惠今天指出，台北地下街消安檢查不合格且逾半年均未改善。台北市市場處表示，現有消安系統可手動運作，預計提早於6月底前完成所有消防設備更新工程。

沈發惠上午在立法院內政委員會質詢表示，北高兩場大火引發全國民眾關切消防公共安全議題，但每天進出人數比錢櫃還多的台北地下街，竟是全國消防安全檢查重大不合格場所之一，自去年10月公告至今年4月均未改善；內政部長徐國勇說，會要求台北市政府依法處理。

民進黨籍台北市議員李建昌隨後也發布新聞稿指出，台北地下街位於台北車站下方，人潮眾多，但其消防設備連3次檢查都不合格，且近半年遭開2張罰單卻仍未改善，包括室內排煙設備、特別安全梯進風排煙設備及火警自動警報設備都故障，屬嚴重違規。

李建昌說，針對其消防設備老舊問題，主管機關台北市市場處也編列108、109年度的連續性預算新台幣2億1716萬元執行「台北地下街防災改善工程」，針對B1、B2消防設備進行整修，但工程標案卻遺漏台北地下街B2停車場，要求市場處應善盡房東責任，負責修繕消防設備。

市場處回應表示，台北地下街正在進行消防設備更新改善工程，主要是配合機場捷運線連通道開通，重新檢討地下街的防災計畫書以提升其消防安全，所以辦理連續性工程改善，並於去年6月3日開工，預定今年7月13日完工。

關於台北地下街3次消安檢查都不合格一事，市場處說，由於改善工程持續進行中，因涉及到現有排煙閘門及手動開關線路將全面更新為電控系統，所以須等到新受信總機安裝連線完成後，新設備才能自動連動；但改善完成前，現有系統仍可透過手動方式正常運作。

市場處強調，施工期間為符合消防法規的臨時防護相關規定，有提送施工中消防防護計畫書，以維護營業店家及通行民眾的安全。

同時，更新改善工程進行期間，消防設備更新均採「先建後拆」方式處理；並將地下街的消防系統劃分區域，針對施工所在分區做系統隔離，現場輔以增設滅火器設備，並增加防火監督人及工地負責人的巡邏次數，確保公共安全無虞。

市場處指出，台北地下街的機電室也有安排24小時輪班人員，若遇緊急狀況，值班人員可手動啟動排煙設備連動，不會有消防救災的疑慮。

此外，台北地下街合作社近期也準備發包停車場設備電控設備更新工程，希望提升消防設備效率，讓地下街場域更加安全。