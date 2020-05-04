蘇貞昌昨宣布紓困加碼1萬 桃園各區公所湧入百人詢問

行政院長蘇貞昌昨天宣布擴大紓困兩族群，一為有工作無加保者，如舉廣告牌、個人接案及流動攤商等，二為從事實際生產的農漁民，以排富發放每人每次一萬元。今天各區公所湧入大批人潮諮詢，甚至有民眾僅持身分證就要領紓困金，讓各區公所忙翻，直呼「業務全停擺，都在解釋紓困補助的條件」。

蘇貞昌昨天率各部會舉行「行政院紓困振興方案記者會」，向國人說明紓困進度，更公布擴大紓困兩族群，但許多民眾不了解，雖擴大紓困族群，但仍有紓困條件限制。八德區公所今天印製100多張申請書皆被拿光，還有許多民眾以口頭解釋，社會課長邱玉鳳表示，不少民眾反應，看到蘇貞昌開記者會說可以領1萬，就拿著身分證就到公所想辦理紓困補助。

桃園區公所、中壢區公所也面臨相同問題，中壢區公所社會課長鄭伊庭說，光是今天一早就已有160多位民眾排隊諮詢，下午發號碼牌都來不及因應，總計約有2、300人湧入詢問。她表示，還有170人是有帶證件受理申請，此外電話諮詢也全都被紓困諮詢佔線，40位公所人員，一人平均就要接80通電話，完全忙翻。

社會課長邱玉鳳表示，申請紓困補助須符合3個條件，包括，原有工作但因疫情導致失業或工時減少、沒加入社會保險、存款加收入，要低於桃園市每人每月最低生活費2萬2922元，還得附上文件證明，審核過關才能領到補助。

加上蘇貞昌昨天指出要擴大紓困族群，家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上，低於2倍者，排富發放1萬元，邱說，想領取紓困補助，除了基本資料外，還需備妥戶籍謄本，以確認家戶平均是否符合資格。