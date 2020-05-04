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憨兒手作玫瑰義賣 中壢救國團購1200朵贈一線醫護人員

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
救國團中壢區團委會響應「憨兒手作玫瑰花愛心義賣」，向真善美基金會購1200朵，贈送給第一線抗疫的醫護人員。記者鄭國樑／攝影
救國團中壢區團委會響應「憨兒手作玫瑰花愛心義賣」，向真善美基金會購1200朵，贈送給第一線抗疫的醫護人員。記者鄭國樑／攝影

受到疫情衝擊，社福團體募款疲軟，桃園市救國團中壢區團委會響應「憨兒手作玫瑰花愛心義賣」，向真善美基金會預購1200朵，將贈送給第一線抗疫的醫護人員，表達對醫護人員及母親的感謝。

救國團中壢區團委會會長劉宜俤說，接任會長以來，秉持救國團精神，特別重視社會公益，這一次，透過中壢區市議員謝美英牽線，與真善美基金會共同向醫護表達敬意，結合公益，捧場憨兒的手作玫瑰花義賣，意義不凡。

劉宜俤表示，為擴大社會參與，這一次的「讓愛傳遞─為第一線抗疫人員加油打氣」特地邀請中壢北區扶輪社共襄盛舉，除了手作玫瑰花，還有杯子蛋糕，分別贈送給中壢天晟醫院及平鎮聯新國際醫院共1200份。

母親節前，市議員謝美英、救國團中壢區團委會會長劉宜俤、中壢北區扶輪社社長莊呂惠美偕幹部、好友一同傳愛到天晟、聯新國際醫院，希望透過義賣，讓憨兒手作產品不因疫情滯銷，讓社會大眾一同關心憨兒、向媽媽表達愛意、為醫護人員打氣。

救國國今年68周年，團慶預計10月舉辦，在此之前，預計8月在中壢區國小辦理品格快樂營；9月辦理「愛喜車趣」，邀請中壢區高中職學生一起公益洗車，所得將捐助桃園張老師基金會。

轉型後的救國團，除了宣揚及力行終身學習，更積極參與舉辦公益活動。中壢區團委會陸續舉辦六福村一日遊、威尼斯看電影、桃猿主場看棒球、麗寶樂園一日遊，陪伴、給予弱勢家庭的孩子不一樣的體驗。

憨兒手作玫瑰花表達對醫護人員及母親的感謝。記者鄭國樑／攝影
憨兒手作玫瑰花表達對醫護人員及母親的感謝。記者鄭國樑／攝影
除了手作玫瑰花，還有杯子蛋糕，分別贈送給中壢天晟醫院及平鎮聯新國際醫院。記者鄭國樑／攝影
除了手作玫瑰花，還有杯子蛋糕，分別贈送給中壢天晟醫院及平鎮聯新國際醫院。記者鄭國樑／攝影

救國團 義賣 醫護人員

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