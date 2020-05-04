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苗縣大型康復巴士交車 創新6輪椅位嘉惠身障者

中央社 / 苗栗縣4日電
苗栗縣長徐耀昌（左）表示，過去接獲許多身障鄉親反映，遇有集體出遊、表演或比賽，都缺乏運輸工具，因此參選縣長時就開出的政見要幫助身障朋友解決這方面問題，如今總算兌現承諾。圖／聯合報系資料照
苗栗縣長徐耀昌（左）表示，過去接獲許多身障鄉親反映，遇有集體出遊、表演或比賽，都缺乏運輸工具，因此參選縣長時就開出的政見要幫助身障朋友解決這方面問題，如今總算兌現承諾。圖／聯合報系資料照

苗栗縣府為提升身心障礙者交通接送服務品質，購置一輛大型復康巴士今天交車啟用，車內創新規劃可容納6個輪椅位、一般乘客21座及摺疊椅12座，方便身障團體、學校申請使用。

苗栗縣政府社會處表示，目前全台僅有台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣購置專屬大型復康巴士，苗栗縣大型復康巴士今天交車啟動營運後，成為第5個擁有專屬大型復康巴士的縣市。

社會處今天在縣府大樓前廣場舉辦苗栗縣大型復康巴士交車典禮，縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦及多名縣議員、苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台等人出席剪綵。

這輛大型復康巴士是縣府向衛生福利部社家署爭取公益彩券回饋金補助新台幣493萬5000元，加上自籌600萬元購置，由大型遊覽車改裝而成，內部創新可容納6個輪椅座位、一般乘客21座及12個摺疊椅座位，整台車身底盤可以降低，方便長輩上下車，還有專為輪椅設計的電動升降出入口，身障朋友坐在輪椅上就能直接上車。

徐耀昌表示，過去接獲許多身障鄉親反映，遇有集體出遊、表演或比賽，都缺乏運輸工具，有時得靠志工背上、背下分批搭車，或是向外縣市借車，因此參選縣長時就開出的政見要幫助身障朋友解決這方面問題，如今總算兌現承諾。

從事輪椅表演工作的廖碧珍表示，本身屬於重殘，每次搭乘大型巴士外出，光是上下車非常耗費體力，有了縣內專屬復康巴士，輪椅可以直接上車，到外縣市表演或比賽，交通更便捷，對身障者是一大福音。

社會處指出，根據苗栗縣大型復康巴士服務使用管理要點，大型復康巴士服務對象包括政府機關、立案身障團體、社福機構及特教生學校，申請單位應於車輛借用日期前2個月預約申請付費借用。

巴士 苗栗縣 身障者

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