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疫情影響收入 桃捷公司撙節開源銷售補營收

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，讓機場捷運入境旅客掛零，讓串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，每月短收超過1億元的票箱收入。圖／桃捷公司提供
新冠肺炎疫情持續延燒，讓機場捷運入境旅客掛零，讓串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，每月短收超過1億元的票箱收入。圖／桃捷公司提供

新冠肺炎疫情持續延燒，尤其3月21日起全球旅遊警示提升至三級，自國外入境旅客一律不得搭乘捷運，讓機場捷運入境旅客掛零，讓串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，每月短收超過1億元的票箱收入。桃捷公司表示，以先調整班距、樽節、開源應變、推出線上購物等方式因應，但仍將爭取紓困補助。

桃捷公司自4月6日至6月14日調整直達車離峰時間班距，施行減班對策，今天更提出「撙節、開源、銷售」3種方式開拓財源。撙節部分，從4月開始檢討各項營運支出，重新審視現階段各項方案執行的必要性，透過調整作業流程、延後執行、取消辦理等方式撙節支出，經管單位省下2507萬元、運務單位省下1553萬元、維修單位省下1441萬元，總計撙節營運支出5501萬元。

開源及銷售部分，桃捷公司不僅加速青埔機廠太陽能板建置，積極展開異業合作，出租測試場域來增加收入，另將規畫與沿線商家、桃園特色店家及在地小農，擬合作推出線上訂購、線下車站取貨。販售商品包括，吐司麵包、青菜蔬果、冷凍食品、養生飲品、抗菌消毒液等防疫民生物資，讓搭乘機場捷運通勤族上班訂貨、下班取貨。

桃捷公司表示，雖已努力開源節流、撙節營運支出，恐仍無法彌平因機場旅客掛零，所造成每月短收超過1億元的票箱收入，因此營運受損部分仍將積極爭取各項紓困方案補助。

新冠肺炎疫情持續延燒，讓機場捷運入境旅客掛零，讓串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，每月短收超過1億元的票箱收入。圖／桃捷公司提供
新冠肺炎疫情持續延燒，讓機場捷運入境旅客掛零，讓串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，每月短收超過1億元的票箱收入。圖／桃捷公司提供
為因應新冠肺炎疫情影響，桃捷公司推出調整班距、樽節、開源應變、推出線上購物等方式，但仍無法彌平票箱收入短收超過1億元，將爭取紓困補助。圖／桃捷公司提供
為因應新冠肺炎疫情影響，桃捷公司推出調整班距、樽節、開源應變、推出線上購物等方式，但仍無法彌平票箱收入短收超過1億元，將爭取紓困補助。圖／桃捷公司提供

機場捷運 桃捷

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