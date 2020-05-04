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藝文特區G10聚落 職人貨櫃不收租金助在地青年創業

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「Immortal花藝坊」是G10職聚落進駐的職人貨櫃之一。記者鄭國樑／攝影
「Immortal花藝坊」是G10職聚落進駐的職人貨櫃之一。記者鄭國樑／攝影

桃園藝文特區的「G10職聚落」（大興西路、中正路口）今年起改變營運型態，廣邀青創朋友進駐，搭配DIY工作坊開設一系列手作課程，推廣青年多元文化的同時，扶植在地青年踏出創業的第一步。

「Immortal花藝坊」是G10職聚落進駐的職人貨櫃之一，職人運用各式花材將貨櫃打造成個人工作室，除了接受客製化花藝訂單，也教民眾認識花材、學習配色，動手做出獨一無二的乾燥盆花、花圈及花束。

「Immortal花藝坊」的創業職人葉農，是來自桃園市八德區的創業青年，學生時期開始接觸園藝，從此種下熱愛花藝的種子。一趟歐洲旅程，除了讓他了解到花藝不同的陳設與設計，更讓他體會到花束中蘊藏的情意，原來，他發現歐洲人不只有特定節日才會買花、送花，無論是情人、朋友或家人，都會在日常生活中運用花束表達心情。血液中有著浪漫因子的葉農，也因為在火車站看到一個男孩買了花束後期待的表情，而萌生創業念頭，想把花束中藏著的溫度與情感傳遞給更多人。

葉農說，「Immortal」意為永生、不朽，葉農希望能將每一朵花、每一片葉的永恆美麗，在更多人心中埋下祝福。創業初期資金有限，沒有辦法承租實體的工作室，僅能在家接網路訂單為主，加上因為不擅長行銷，即使對自己的作品相當有信心，卻無法更進一步。

煩惱的當下，他上網發現青年局推廣的「G10職聚落」正在轉型提供青創職人一個專屬的空間，於是和朋友一起加入，開啟了手作人生，透過實體店面與網路行銷雙管齊下，打開了與人的連結。除了與其他進駐職人交流經驗、學習如何經營店面外，也透過現場人群接觸，讓自己更加了解市場的需求與喜好，DIY課程教學的過程中，也獲得許多消費者好的反饋，讓自己更了解未來的方向，期許自己的作品可以觸及人心，透過花藝拉近彼此間的距離，更接近美好的生活。

桃園市政府青年事務局長顏蔚慈指出，「G10職聚落」今年度調整營運型態，將G10的空間，讓更多具有才華的職人進駐，8間職人貨櫃，每2個月定期招募一次，青創朋友們可以在G10累積創作、販售商品，並且開設DIY工作坊開班授課，更重要的是，不收取場地租金，青年局用實質的行動支持在地青年踏出創業的第一步。

另因應新冠肺炎疫情，G10已落實環境清潔消毒、人員數量管控、小班制教學、戶外上課、體溫測量、配戴口罩等防疫措施，邀請市民朋友在週末假期到戶外走走、參與DIY工作坊，體驗自己動手做的樂趣，詳細課程資訊請上「G10職聚落」臉書粉絲專頁查詢。

「G10 GO！」市集介開放時間周一至周五，中午11點至晚上9點；營業時間周六、日及國定假日下午1點至晚上9點。

市集大亮點：每兩個月招募職人駐村，並且開設DIY工作坊，以貨櫃內展售的商品為開課內容，讓優秀的青創朋友、手作達人，或喜歡動手玩創意的民眾，都有盡情發揮的空間與舞台。貨櫃外的開放空間也不馬虎，定期的表演招募，讓才華洋溢的在地青年或街頭藝人來G10，培養未來的超級巨星。

每月的第一個周末推出主題活動場場精采，第二個周末有精彩的GO！市集，不同特色的攤商輪番上陣，每次來都能發掘新的驚喜。第三個周末進行品牌媒合，讓不同的機關、學校、商圈、協會等，在這裡舉辦新的活動，尋找新的合作契機。

職人運用各式花材將貨櫃打造成個人工作室，除了接受客製化花藝訂單，也教民眾認識花材、學習配色。記者鄭國樑／攝影
職人運用各式花材將貨櫃打造成個人工作室，除了接受客製化花藝訂單，也教民眾認識花材、學習配色。記者鄭國樑／攝影
桃園藝文特區的「G10職聚落」（大興西路、中正路口）今年起改變營運型態，廣邀青創朋友進駐。圖／桃園市青年事務局提供
桃園藝文特區的「G10職聚落」（大興西路、中正路口）今年起改變營運型態，廣邀青創朋友進駐。圖／桃園市青年事務局提供

青年 創業

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