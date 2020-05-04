鼓勵孩子讀書翻轉貧窮 87歲的她獲竹縣模範母親

87歲宋羅菊妹出身貧窮，7歲起就擔任幫傭打零工貼補家用，不識字的宋羅菊妹婚後看老公擔任卡車司機掙錢辛苦，勉勵孩子努力唸書翻轉命運，獲選竹東鎮37位模範母親之一，也榮登新竹縣模範母親，子女現在在公職、私人企業都有出色的表現，讓宋羅菊妹相當欣慰。

宋羅菊妹說，丈夫每天清晨3、4點就要開車到尖石、五峰等山區載運林木，下班時太陽都下山了，賺錢非常辛苦，因此對子女教育非常重視，鼓勵孩子一定要用功勤學翻轉清寒的出身，孩子也很爭氣，現在長子自職場高階主管退休後，獲延攬至越南台資企業擔任顧問；長女任職新竹地方法院、次子任職國立清華大學、次女任職民營成衣公司主管。

值得一提的是次子自小罹患小兒麻痺，上小學時，都是由宋羅菊妹揹他上下課，還千囑萬咐要他好好唸書、找到好工作，「因為父母不可能永遠陪伴在身旁」，次子這次眼眶泛紅地感謝母親的陪伴和鼓勵；遠在越南的長子與宋羅菊妹視訊時，也哽咽表達對媽媽的感恩和愛。

縣長楊文科表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年度模範母親表揚活動，改由團隊親訪模範母親，今年贈送「母儀典範」木匾之外，還有健康氣炸鍋、購自香園教養院烘焙坊的母親節蛋糕、琉璃獎座等，最特別的是京華婚紗提供獲獎的模範母親免費拍攝沙龍照片，留下美的回憶，經新娘秘書巧手妝扮、換上禮服，宋羅菊妹開心的拍沙龍照片及全家福，孩子們也幸福表示，媽媽結婚時相當寒酸，現在成為美麗的老新娘，感謝縣府的貼心與溫暖。

87歲宋羅菊妹（右三）出身貧窮、不識字，仍教導子女有成，獲選竹東鎮37位模範母親之一，也榮登新竹縣模範母親。圖／新竹縣府提供