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龜山民宅大火一死1傷設籍外縣巿 鄭文燦：專案處理

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市龜山區一棟民宅透天厝今天凌晨突然起火，公寓陷入火勢濃煙悶燒，不幸造成一死一傷。桃園市長鄭文燦表示，由於該對夫妻檔戶籍地址並不是在桃園，會以專案處理。記者陳夢茹／攝影
桃園市龜山區一棟民宅透天厝今天凌晨突然起火，公寓陷入火勢濃煙悶燒，不幸造成一死一傷。桃園市長鄭文燦表示，由於該對夫妻檔戶籍地址並不是在桃園，會以專案處理。記者陳夢茹／攝影

桃園市龜山區一棟民宅透天厝今天凌晨突然起火，公寓陷入火勢濃煙悶燒，屋內一男一女受困其中，不幸造成一死一傷。桃園市長鄭文燦表示，由於該對夫妻檔戶籍地址並不是在桃園，會以專案申請急難救助金，並請社會局關懷及照顧家屬。

龜山區凌晨一棟3樓透天厝起火燃燒，屋內一對夫妻檔，60歲林姓男子送醫不治，55歲游姓妻子吸入濃煙昏迷，不過已逐漸恢復意識，造成一死一傷。桃園市消防局表示，起火點疑似位於2樓，火勢往3樓延燒，而當時在3樓睡覺的林姓男子夫妻，被濃嗆醒受困屋內，詳細起火原因仍待將進一步鑑定。

鄭文燦表示，近期火災不斷，住宅安全很重要，無論是防火宣導或是各種救災工作都需完備。談及該起火警，他說，林姓男子夫妻2人，戶籍地址在外縣市，是當地里長的朋友，罹難者的部分會以專案申請急難救助金，目前已先請社會局對家屬進行關懷和照顧。

夫妻 鄭文燦

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