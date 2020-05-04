3採全陰性 苗栗3名境外移入確診個案出院

新冠肺炎爆發以來，苗栗縣3名境外移入確診個案，縣政府今天宣布，3人歷經1個多月的治療，最後3次採檢均為陰性，陸續4月底康復出院，另4月17日磐石軍艦染疫士官苗栗縣4名接觸者，也經過3次採檢，結果也陰性，5月2日解除隔離，未來將持續配合7天的自主健康管理。

另外，苗栗縣目前居家檢疫還有100多人，衛生局至今對違反居家檢疫「趴趴走」者，共開罰9件，其中2件處分各30萬元，另7件各10萬元。

苗栗縣長徐耀昌對3名確診個案出院表達祝福，也感謝所有配合防疫措施的民眾，及醫護團隊的辛勞與細心照護，同時呼籲給予配合居家檢疫、居家隔離，或是已解除隔離、回歸生活的痊癒者，更多的支持與鼓勵，防疫成功的原因，除團結合作外，更需要展現高度的同理心與包容心、互相信任與關懷。

徐耀昌表示，國際疫情仍然嚴峻，縣府不敢掉以輕心，請鄉親持續配合防疫措施，留意個人健康，落實良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，室內應保持1.5 公尺、室外保持1 公尺，並應全程配戴口罩，保護自己，也保護別人；出遊時可選擇通風良好的戶外場域，出外用餐時可以外帶為主，並避免邊走邊吃，或是挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食；如身體不適，勿搭乘大眾交通工具就醫，並應在家休息至痊癒。