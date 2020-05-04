5月報稅季 北區國稅局籲在家申報、設免下車收件得來速

所得稅自5月1日起開始報稅，不過今年因新冠肺炎影響，財政部北區國稅局也做起「E起防疫」，包括報稅場域規畫單一入口，進行室內、室外報稅人流管控，還有「免下車收件得來速」等措施。今年所得稅申報期間更延長2個月，到6月30日止，退稅提前1個月，分期、延期繳納條件放寬，不受金額限制，以紓緩民眾的時間及經濟壓力。

每年報稅首周人潮眾多，桃園市長鄭文燦特地前往財政部北區國稅局視察，他表示，防疫動線規畫很完善，基本上在一樓皆能完成所有報稅程序，外頭還有免下車的得來速服務，為輔導網路報稅更增開33個窗口，總計一天可替7、8千人報稅。鄭說，繳稅是人民的責任，貼心服務是政府的義務，希望其他公家機關可以參考國稅局的規畫。

北區國稅局長王綉忠表示，5月1日申報首日，仍有許多民眾到桃園分局申報或送件，經統計共受理完成的申報件數有5萬127件，較去年減少968件。不過輔導網路申報及查調案件大幅減少1萬2302件，反倒是試算回復件數增加1萬798件，人工及二維申報增加約536件。王呼籲，防疫期間還是希望民眾在家自行上網申報，或採取線上、語音回復確認試算結果，既安心更能抽5萬元大獎。

民眾若選擇在家申報，王提醒，可用大眾最熟悉、最普遍的自然人憑證或已註冊的健保卡作為認證工具，先登入電子申報繳稅服務網站(tax. nat. gov. tw)，插入憑證認證後，下載所得及扣除額資料進行申報。計算結果如是退稅，可沿用去年退稅帳戶或輸入金融帳號，退稅款會直接撥入該帳戶。