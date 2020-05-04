竹市河川污染整治獲環保署肯定 考核得「特優」
新竹市政府積極推動水質環境改善，陸續於「水岸邊」頭前溪新竹左岸上至下游建設千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地、溪埔子人工溼地等，在「海岸邊」建設漁人碼頭、魚鱗天梯、香山濕地賞蟹步道，獲環保署肯定，拿下108年「全國河川污染整治考核」全國分區第3組「特優」，連續15年得獎不缺席。
市長林智堅指出，市府近年陸續於頭前溪新竹左岸上至下游建設千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸棒球場、滑板公園、溪埔子人工溼地，另於「海岸邊」建設漁人碼頭、魚鱗天梯、香山濕地賞蟹步道等，藉此豐富17公里海岸線休憩景點。
環保局表示，河川污染整治考核全國分區第3組計有基隆市、花蓮縣、台東縣、嘉義市、澎湖縣、金門縣、連江縣及新竹市等8縣市，竹市積極規劃河川污染整治策略與目標，從「清河淨水」出發，透過污染源稽查管制、水質改善工程操作與維護、推動水環境巡守隊、建設污水下水道系統等面向，成果獲環保署肯定，竹市連續15年得獎不缺席，共計獲8次特優、7次優等。
環保局長江盛任指出，客雅溪水域生態豐富，在市府努力下水質已大幅改善，其中氨氮每日削減量為3100公斤，水質改善情形成功吸引生態嬌客，原來在客雅溪出海口棲息的水鳥，逐漸出現在客雅溪中上游沿岸。加上落實自主管理措施，於客雅溪、三姓溪兩條河流及其支流與香山灌區，皆採廢（污）水排放總量管制方式，加嚴放流水重金屬排放濃度，達到改善流域水質效果。
另外，也因水環境巡守隊日夜幫忙守護水環境，108年巡守時數達1萬1691小時、髒亂點通報84件次、清理河川河岸面垃圾達7289公斤、水質監測206次，藉由推動多重水環境管制策略，共創宜居的親水空間。
江盛任說，環保局持續維護操作5處水質淨化處理設施，包含南門溪礫間接觸處理設施、柯子湖與溪浦子2處人工濕地、客雅溪流域2處污水截流站，每日可處理污水量達5萬100公噸，相當於16萬7000人每日所產出的生活污水量。
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