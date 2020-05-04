終於有自己的復康巴士了 苗栗身障者歡慶：不用再外求

苗栗縣沒有大型復康巴士，身心障礙團體辦理活動，有時必須靠志工背上、背下搭車，或是拜託外縣市，縣府編列600萬元，爭取社會及家庭署補助公益彩券回饋金補助493萬5000元，購置大型復康巴士今天交車，身障朋友歡慶「終於有自己的車子」！

苗栗縣大型復康巴士可容納輪椅座位6座，一般乘客21座，折疊椅12座，其中輪椅座外縣市最多4座，苗栗縣全國創新6座，落實身心障礙權益保障法，鼓勵身障朋友社會參與，今天同時配套大型復康巴士服務使用管理要點生效，另縣府運用公益彩券盈餘經費營運，充分發揮巴士的效益。

今天交車儀式在縣府前廣場舉行，身障朋友的大事，社會處特別安排輪椅國標舞表演，及手語、聽打螢幕服務同步播送，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春、苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台等人揭綵、啟鑰，並現場操作。

呂萬春、王封台說，過去身障團體辦理大型活動，不是要拜託志工背上、背下，有時還要看「臉色」，拜託外縣市，自己有了大型復康巴士，不用再外求於人，辦活動更方便。

徐耀昌肯定大型復康巴士是一舉多得，表示是兌現選舉政見，及對身障朋友的承諾，此外，車身商請國立聯合大學設計學系教授吳桂陽、吳元邵設計圖案，一面是可愛「貓哩喵」，另一面慢城蝸牛及慢魚設計，巴士趴趴走，也行銷苗栗。