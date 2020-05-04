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桃園家扶自強媽媽身兼三職 照顧先生育子無畏命運磨

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
沈嫊芬用三輪車辛苦做資源回收養家。圖／桃園家扶中心提供
沈嫊芬用三輪車辛苦做資源回收養家。圖／桃園家扶中心提供

「2020全國自強母親表揚活動」受新冠肺炎疫情影響停辦，執行長何素秋表示，這波疫情不僅重挫國內景氣，更影響300多戶扶助家庭的生活和收入，雖然很可惜必須取消活動，仍希望自強母親的慈愛光輝能成為療癒人心的力量，無論順境逆境家扶都會陪在弱勢家庭的身旁，攜手走過風雨迎接喜樂時刻。

沈嫊芬是桃園家扶中心推薦的全國自強母親，她高中休學投入婚姻與丈夫相差10歲，育有三子，原本有個美滿的家庭，丈夫壯得像大樹是家庭靠山，沒想到罹患鼻咽癌，生意接連被倒債連住家也被法拍。面臨無殼、丈夫重病、孩子年幼，沈嫊芬在這種惡劣情況下沒有選擇逃離，反而一肩扛起照顧丈夫、孩子及家庭經濟重擔。

丈夫住院時，沈嫊芬不斷帶著年幼孩子醫院、家裡來回，在沒有工作收入情況下，為了維持家計她趁空檔做資源回收。一開始使用三輪腳踏車，有時候資源回收物品過重，才讀國小的大兒子在後面推，年幼的二兒子及小兒子坐在後座，身材嬌小的沈嫊芬用盡全力踩著，一步一步不畏艱辛帶著全家往前方。

有一次沈嫊芬推三輪車不小心刮傷停在路邊的警車，老實的她擔心賠錢，警察見她願意負責的態度並得知家境後，不但不要她賠，還請沈嫊芬到警局打零工幫忙打掃，多少能貼補家用。後來因緣際會，社區輾轉知到嫊芬家境，集資買一輛改造的三輪機車送她，讓她資源回收工作更方便。

民國105年時沈嫊芬丈夫健康惡化還做氣切手術，她常常要幫丈夫抽痰，即使丈夫狀況較為穩定可自行抽痰，她沒有鬆懈，零工不算，一人身兼三個主要工作：公所以工代賑、麵店打烊班人員、資源回收，即使再累，沈嫊芬還是咬緊牙關撐下去，就為了照護這個家。

儘管現在已經含飴弄孫，沈嫊芬還沒有機會放下肩上重擔，日復一日像蜜蜂一樣勤奮工作，還會回饋，現在自願到當初結緣的警局打掃，以行動感謝及回饋當時警局像及時雨般伸援手。嫊芬經歷風風雨雨卻仍秉持樂觀開朗的個性，不怨天不尤人，最常掛在嘴邊的一句話是「不然怎麼辦，還是要做啊」，經過生活的茶米油鹽醬醋茶磨練，現在的她只希望有個屬於自己的家，脫貧後幫助需要幫助的人。

桃園家扶中心主任張伏杉說，家扶基金會扎根台灣70年，每年都從2萬8000多戶的貧困家庭遴選自強母親，彰顯在逆境艱辛的環境仍充滿向陽力量的堅韌精神。

自強媽媽不向逆境艱辛低頭的生命故事也溫暖了企業，包括玫琳凱、福瑞睿狐國際、義廚寶、立錡科技和港記酥皇等公司，在疫情肆虐依然發揮善心肯定自強母親的無私奉獻，關懷弱勢族群。

沈嫊芬的孩子都知道母親為家不辭辛勞付出。圖／桃園家扶中心提供
沈嫊芬的孩子都知道母親為家不辭辛勞付出。圖／桃園家扶中心提供
儘管現在已經含飴弄孫，沈嫊芬還沒有機會放下肩上重擔，孩子也能分擔辛勞。圖／桃園家扶中心提供
儘管現在已經含飴弄孫，沈嫊芬還沒有機會放下肩上重擔，孩子也能分擔辛勞。圖／桃園家扶中心提供
沈嫊芬是桃園家扶中心推薦的全國自強母親。圖／桃園家扶中心提供
沈嫊芬是桃園家扶中心推薦的全國自強母親。圖／桃園家扶中心提供

資源回收 疫情

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