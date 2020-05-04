加強校區交通安全 桃園設微笑測速器

桃園市桃園區東門國小門口前，最近新增建置微笑偵測提醒系統，一支白色黑底螢幕的大型平板顯示器，測試經過汽、機車行車速度，車速超過30公里出現哭哭臉，30公里限速內出現笑笑臉，不少汽、機車駕駛看到顯示哭哭臉嚇一跳，誤為是新的照相測速器取締違規，擔心荷包失血。

桃園市府交通局今天上午表示，這是最新設置的微笑偵測提醒系統，選在桃園區東門國小、楊梅區高榮國小附近兩處完成建置測試中，等台電通電後，預計6月啟用，微笑偵測提醒系統初期以提醒為主，並未執行告發取締作用。

市府交通局為讓汽機車行經學校交通寧靜區及危險路段，提醒依限速行駛避免危險，交通局交通工程科表示，這個提醒系統上路後，在雷達偵測100公尺內行車速度，會在黑底的LED面板顯示數字，若符合速限範圍呈現綠色笑笑臉，超速呈現紅色哭哭臉，汽機車駕駛人行駛距離系統偵測桿約30公尺，就可看見數字與笑、哭臉圖案變化。

設在桃園區東門國小這支微笑偵測提醒系統，交通局依交通鄰里微整區建置，考量學校前道路限速30公里，目前汽機車行車約三成超速，透過微笑系統希望提醒汽、機車駕駛行經減速，不要超速，若行駛在限速30公里以內，出現笑笑臉，若時速超過30公里以上，就出現哭哭臉警告。

市府交通局主管表示，目前微笑偵測提醒系統尚未通電，還在測試階段，預定6月啟用，初期只有提醒速限作用，希望行車減速降低車禍發生，未來亦不排除與市警局連線合作，做為取締超速違規罰款依據。