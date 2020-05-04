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快申請！竹市府補助冷氣冰箱舊換新 1千萬將用罄

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾申請節能家電補助合影。圖／新竹市政府提供
民眾申請節能家電補助合影。圖／新竹市政府提供

新竹市政府祭出1千萬元補助冷氣機、電冰箱汰舊換新，自4月8日起受理申請；市府環保局今指出，因民眾節能意識高漲參與踴躍，目前補助經費剩下200多萬，額度即將用罄，即日起將依申請案件順序受理並進行公開抽選，抽中名單將公布於竹市全民節電網站（https://energy-smart.hccg.gov.tw/），民眾可加快腳步提出申請。

市府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，針對住宅擬定「109年度新竹市家電舊換新補助計畫」，把傳統耗費能源的冷氣與冰箱，汰換成為節能型，邀請民眾一起省荷包，降低全市用電量，節能減碳愛地球。

環保局長江盛任指出，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助申請有3要訣，包括家電選擇節能效率1級或2級、填寫補助申請表單並提供6項資料文件、周六加值收件服務3大據點。

家電要選節能效率1或2級的冷氣機及電冰箱，家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3000元，3瓩及300公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3000元，每一裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。

填寫補助申請表單並提供6項文件部分，民眾申請補助時除需填寫補助申請表單外，還需提供6項資料文件，包括申請人身分證正反面影本、申請人金融機構存摺封面影本、電費單（用電種類顯示為表燈非營業用）、購買發票、產品保證卡或發票顯示購買產品產牌型號、廢機回收證明單，填妥申請文件後郵寄掛號至「新竹市環境保護局空氣污染及噪音防制科」，並請註明「家電舊換新補助」，或另送至市府市民服務站。

「周六加值收件服務」3大據點部分，將於每周六上午10點至下午6點提供收件服務，收件地點為東區大潤發（忠孝店）、北區大潤發（湳雅店）、香山區全國電子（牛埔店），為確保現場辦理文件填寫正確性，請攜帶補助申請表單、6項資料文件及印章。

江盛任提醒，節能家電補助只限「舊換新」且須購買節能1、2級電器，單純新購冷氣機或冰箱則無法補助。另外，冷氣機補助計算以「室外機」的「台數」及「額定冷氣能力」為核定補助金額。

市府指出，「週六加值收件服務」3大據點部分，將於每週六上午10點至下午6點提供收件服務，收件地點為東區大潤發（忠孝店）、北區大潤發（湳雅店）、香山區全國電子（牛埔店）。圖／新竹市政府提供
市府指出，「週六加值收件服務」3大據點部分，將於每週六上午10點至下午6點提供收件服務，收件地點為東區大潤發（忠孝店）、北區大潤發（湳雅店）、香山區全國電子（牛埔店）。圖／新竹市政府提供

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