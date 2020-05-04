影/微笑測速器6月上路 國小前車速過30「哭哭臉」

桃園市桃園區東門國小門口前，最近新增建置「微笑偵測提醒系統」，一支白色黑底螢幕的「大型平板」顯示器，測試經過汽、機車行車速度，車速超過30公里出現「哭哭臉」、30公里限速內則出現「笑笑臉」，最近不少汽、機車駕駛看到顯示哭哭臉嚇一跳「心裡驚驚的」，誤為是新的照相測速器取締違規，擔心荷包失血。

桃園市府交通局今天上午表示，這是該局最新設置的「微笑偵測提醒系統」，最近選在桃園區東門國小、楊梅區高榮國小附近2處完成建置測試中，等台電通電後，預計6月啟用上路，不過微笑偵測提醒系統初期以「提醒」為主，並未執行告發取締作用。

市府交通局為讓汽、機車行經學校交通寧靜區及危險路段，「提醒」依限速行駛避免危險，交通局交通工程科表示，這個提醒系統上路後，在雷達偵測100公尺內行車速度，會在黑底的LED面板顯示數字，若符合速限範圍呈現綠色「笑笑臉」，超速則呈現紅色「哭哭臉」，汽機車駕駛人行駛距離系統偵測桿約30公尺，就可看見數字與笑、哭臉圖案變化。

設在桃園區東門國小這支微笑偵測提醒系統，交通局依交通鄰里微整區建置，考量學校前道路限速30公里，目前汽機車行車約百分之三十超速，透過微笑系統希望提醒汽、機車駕駛行經減速，不要超速，若行駛在限速30公里以內出現「笑笑臉」、若車速超過30公里以上就出現「哭哭臉」警告。