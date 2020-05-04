將軍文衡殿建廟逾300載 清末抗日血淚流傳

台南市將軍區漚汪文衡殿，建廟迄今逾300年，關聖帝君神靈顯赫，除信徒遍及全台，背後更有清末日軍抵台，林崑岡義士以文衡殿為抗日基地，率領鄉親英勇犧牲感人事蹟，迄今流傳地方，令人動容。

將軍區公所旁的漚汪文衡殿，為地方信仰中心，供奉關聖帝君為主神，根據廟方沿革記載，開基主神關聖帝君，原奉祀於福建泉州南安縣深潭里十八都，於明朝永曆15年（西元1661年），先民李成追隨鄭成功渡海攜奉來台。

關聖帝君聖駕初時供於今將軍嘉昌里北嘉李宅，世代傳承香火不絕，因神威顯赫，附近居民倡議闢建公祠，供各地信徒朝拜；清康熙48年(西元1709年)，奉聖駕擇定現址「獅弄球」穴及地，建廟供奉至今。

清乾隆22年（西元1757年），由信徒林嚴等人發起重建，增祀關平太子、周倉將軍、馬使爺、虎爺等神像，並增建後殿奉祀觀音 佛祖、韋馱護法、福德正神、天上聖母、註生娘娘、文昌帝君、十八羅漢、太歲爺，眾神濟濟一堂，神恩廣被，成為地方信仰中心，多年來修建，現有寺廟規模在民國82年完成。

漚汪文衡殿背後更有段可歌可泣抗日事蹟；清光緒15年（西元1889年），漚汪先賢士紳武秀才林崑岡主持漚汪文衡殿廟事，在廟內增建文昌祠 ，並設立育英書院。

而甲午之戰後，台灣割讓給日本，1895年10月，林崑岡以漚汪文衡殿為抗日基地，聯絡各地抗日志士，齊聚漚汪文衡殿廟前廣場祭拜天地，誓死保衛家園。後帶領北門區抗日志士，於學甲區竹篙山與日軍對峙激戰，但因武器簡陋而壯烈成仁。