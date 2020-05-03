桃園副市長大江購物中心看防疫：消費不忘保持衛生習慣

桃園市副市長游建華今天下午前往大江購物中心了解防疫措施，並指出大江是桃園南區主要的綜合購物中心，業者在防疫期間配合市府政策，落實多項防疫工作，包括顧客入館前須量測體溫、員工戴口罩、上班前量測體溫；此外，公共設施及美食廣場桌椅定期消毒，並提醒顧客保持安全社交距離，感謝業者配合各項防疫措施，希望消費者在購物時也能落實良好的衛生習慣。

游建華表示，除了上述防疫措施，大江購物中心內的SBC星橋影城也配合中央流行疫情指揮中心指引，在購票區設置安全社交距離的警示，影廳座位採用間隔3個座位的梅花座，保持1.5公尺以上的安全距離。為維護市民朋友安全，市府將定期進行密閉空間的公安稽查作業，依法檢查包括逃生門等設施，讓消費者能夠安心消費。

游建華說，雖然國內已多日無本土確診案例，但在疫情結束前，希望市民朋友響應中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，消費時不忘保持衛生習慣，並維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交安全距離，降低疫情傳染風險。