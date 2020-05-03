憂移工聚集染疫破口 鄭文燦向VIPT互動防疫

五一連假最後一天，桃園市長鄭文燦今天下午由市警局長陳國進、勞動局長陳靜航陪同，實地走訪桃園後火車站週邊商家，視察外籍移工聚集商家的防疫措施，與學中文課程的移工聊天，警方外事人員宣導店家防疫，鄭文燦說，桃園市外籍移工11萬多人，為建立移工正確防疫觀念，希望移工正確配戴口罩、消毒、保持社交安全距離，避免移工聚集成為防疫缺口。

鄭文燦率員沿著桃園後火車站週邊多家以外籍移工為顧客的部分越南、印尼等小吃店家，進行防疫宣導，他看見SEAMi望見書間部分外籍移工正在學中文課程，當場與學員互動，移工聽見市長訪視争相合影。

鄭文燦說，移工朋友來台生活，其中大都是來自越南、印尼、菲律賓、泰國東南亞國家的兄弟姐妹，簡稱為「VIPT」，代表「VIP for Taoyuan」，他歡迎移工朋友成為桃園的一份子，希望移工在桃園生活安全愉快。