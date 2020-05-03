桃市5.5萬弱勢加發生活補助 8292萬入帳應急
受疫情衝擊，許多弱勢民眾生活陷入困境，行政院推出關懷弱勢每月加發生活補助1500元，幫助弱勢民眾免於斷炊之苦，市府社會局長鄭貴華今天下午表示，桃園市弱勢民眾加發補助金，5月申請符合資格弱勢民眾受惠5萬5281人、總金額8292萬多元，由中央在本月5日撥入申請人帳戶。
中央因應疫情推出防疫期間關懷弱勢加發生活補助津貼，桃園市政府依據中央提供補助名冊，可在4到6月期間，每人加發每月1500元生活補助，市府社會局統計，桃園市5月符合補助條件資格者共5萬5281人、補助總金額8292萬多元，不須額外提出申請，市府直接將補助金撥入申請補助者帳戶，提醒民眾注意是否入帳。
桃園市政府統計疫情期間居家隔離、檢疫者累計1萬6347人，若符合無收入申請者每天可申請補助1千元防疫補償金，鄭貴華表示，至昨天為止，市政府受理居家隔離、檢疫者及照顧者申請防疫補償金已達7255件，這項防疫補償金申請者，須居家隔離、檢疫未違反規定，無收入、未支領薪資或依其他法令補助者可申請補助，在2年內提出，可至線上申辦系統或受隔離檢疫結束所在地區公所臨櫃申辦，由該局審核通過後陸續撥款。
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