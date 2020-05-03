捷運綠線桃園站明起施作連續壁 站前地下道2周後將封閉

桃園捷運綠線土建主體工程已全數發包完成，陸續展開各項施工，市府捷運工程局今天宣布，GC03標潛盾地下段工程將從明天起至11月底，於桃園舊火車站區內，進行G07桃園站連續壁第一階段施工。由於站前人行地下道屬連續壁施工範圍，將在公告2周後封閉，民眾可利用桃園臨時車站內的連通道進出前後站，或選擇捷工局提供的免費接駁服務。

配合捷運綠線施工，桃園舊火車站從3月19日起已經開始車站內的拆除作業，考量台鐵桃園站為全國旅運人次第2高的車站，每日進出站人次超過5萬人，採分階段施工。桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程將自明天起至11月31日止，進行G07桃園站連續壁的第一階段施工，站體範圍包括「部分前站圓環」以及「台鐵舊站」，不影響站前車流動線，旅客搭車動線也無更動。

捷工局長陳文德表示，因施工需將前後站人行地下道封閉，造成民眾不便，除桃園臨時車站內的連通道外，捷工局也提供免費接駁服務，若地下道封閉期間，民眾於半夜12點至清晨6點需往返前後站，可撥打告示牌上的專線，不限人數以小客車免費接駁，前後站接駁告示牌將於5月14日設立。