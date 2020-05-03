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霸王級「五月雪」？ 夢幻美景值得他等1年、守1個月
苗栗縣今年桐花大爆發，滿山遍野的白色油桐花正盛開，一片雪白有如下「五月雪」，攝影工作者張文煥今天上午7點多拍到三義鄉苗48線、三通嶺挑炭古道入口的油桐樹，油桐花隨風不斷飄落，地面有如鋪了一層地毯，他直呼下起霸王級「五月雪」，如夢似幻美極了！
去年桐花季節，張文煥就注意到三義鄉苗48線、三通嶺挑炭古道入口的這棵油桐樹，他認為地點交通方便，可及性高，且花開美麗，因此今年鎖定拍照，一個月前就每3、4天就來看花一次，今天終於等到、拍到落花繽紛美景，「等待是值得的」！他推估這棵油桐開花，拍照最好的時機還可以維持2、3天。
張文煥說，三通嶺古道是昔日三義鄉、通霄鎮重要道路，又稱挑炭古道，不僅入口處這棵油桐樹，沿途都可欣賞油桐花，還可眺望台灣海峽，今年油桐花爆發，相當值得一遊。
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