霸王級「五月雪」？ 夢幻美景值得他等1年、守1個月

苗栗縣今年桐花大爆發，滿山遍野的白色油桐花正盛開，一片雪白有如下「五月雪」，攝影工作者張文煥今天上午7點多拍到三義鄉苗48線、三通嶺挑炭古道入口的油桐樹，油桐花隨風不斷飄落，地面有如鋪了一層地毯，他直呼下起霸王級「五月雪」，如夢似幻美極了！

去年桐花季節，張文煥就注意到三義鄉苗48線、三通嶺挑炭古道入口的這棵油桐樹，他認為地點交通方便，可及性高，且花開美麗，因此今年鎖定拍照，一個月前就每3、4天就來看花一次，今天終於等到、拍到落花繽紛美景，「等待是值得的」！他推估這棵油桐開花，拍照最好的時機還可以維持2、3天。