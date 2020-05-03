水泥鋪面成樹木殺手？ 苗縣府：有設滲流孔無礙生長

前瞻基礎建設計畫苗栗火車站「城鎮之心」計畫，最近施工同心公園設施，苗栗市前市長邱炳坤等人質疑「同德亭」周邊先前刻意保留草地，改鋪水泥有影響樹木生長之虞，不過，縣府水利處回應鋪面設有滲流孔，評估不致威脅樹木生長。

苗栗市中山路、台灣鐵路局山線鐵路間的同心公園，歷史有35年，邱炳坤等人向聯合報系投訴指出，18年前擔任市長時，改善同心公園設施，刻意保留同心公園北邊同德亭，除了步道外，都保留草地，自然滲水灌溉，但最近卻發現「城鎮之心」工程挖除草地，換上鋼筋將要鋪水泥，影響樹木吸收水份。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃、城鄉鎮展科長何明龍說，「城鎮之心」從火車站到景點功維敘隧道，規畫2公里的步道，工程友善沿樹木，擋路的樹木移植不砍除，其中，穿越同心公園路段同德亭周邊的鋪面，評估盡量維持原有樹穴，且將來會設滲流孔，樹木生長會有足夠水份。