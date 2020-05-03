踏青民眾增多 桃園多景點出現警示燈號

桃園市推出「景點人潮警示燈號」，提示所在的人流密度，觀光旅遊局表示，今天踏青人數增多，虎頭山、大溪老街、永安漁港、角板山、新屋綠色走廊等地區都一度出現警示燈號。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，桃園市政府設「景點人潮警示燈號」，針對拉拉山、石門水庫、大溪老街、虎頭山風景區等16個熱門景點建置即時影像系統，可透過攝影機掌握景點人潮，避免人潮過多。

桃園地區天氣晴朗，外出踏青的民眾眾多，桃園市政府觀光旅遊局表示，虎頭山、大溪老街、永安漁港、角板山、新屋綠色走廊今天都一度出現「警示」燈號，和疫情疑似趨緩有關，但基於防疫安全性，仍呼籲民眾保持社交距離。

觀光旅遊局表示，桃園16處景點人潮警示燈號系統是運用大數據分析，透過簡單、清晰、容易辨識的燈號，市府以大約1年時間進行系統建置作業，並經過反覆調校，確保更新資訊正確無誤。

觀光旅遊局也說，為提升觀光景區人潮分流宣導，警示說明燈號每半小時變動一次，呈現景點即時人潮，提供民眾評估是否前往的參考依據。