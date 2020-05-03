境外移入風險高 鄭文燦：加強入境把關
為加強新冠肺炎疫情的防疫，桃園市長鄭文燦今天表示，目前新增案例都是入境的，因此要做好入境把關，包括機場檢疫、集中檢疫到檢疫旅館等環節。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台灣2日新增3例境外移入新冠肺炎確診個案。鄭文燦今天在接受聯訪時說，在疫區有旅行史的民眾，在防疫上要特別有風險概念，入境時一定要誠實填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，必要時也要採檢。
鄭文燦說，昨天3個案例都是旅客在邊境的時候有症狀，送採檢後在檢疫中心發現，所以沒有產生社區感染的風險；目前新增的案例都是入境的，因此要做好入境把關，包括機場檢疫、集中檢疫、檢疫旅館等各環節。
鄭文燦也表示，案430是旅居日本，她是具有日本國籍。
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