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苗栗居家隔離「0」 防疫仍不放鬆

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國內新冠肺炎疫情有紓緩之勢，苗栗縣泰安鄉檢疫管制入鄉不變。記者范榮達／翻攝
國內新冠肺炎疫情有紓緩之勢，苗栗縣泰安鄉檢疫管制入鄉不變。記者范榮達／翻攝

國內新冠肺炎疫情有紓緩之勢，苗栗縣居家隔離人數雖掛零，防疫仍不放鬆，苗栗縣流行疫情指揮中心指揮官縣府秘書長陳斌山、泰安鄉長劉美蘭今天異口同聲指出，中央流行疫情指揮中心還沒有宣布解除疫情警報，防疫會照舊，不過，將盡快研議開放學校運動場的可行性。

磐石軍艦染疫士官足跡，4月17日中午12點到下午6點曾到苗栗縣頭份市，因此居家隔離5人，14天期滿全部解除，加上國內疫情有紓緩趨勢，部分縣市逐漸開放疫情管制措施，陳斌山表示，疫情有減緩，但中央尚未公布解除，苗栗縣防疫管制不變。

陳斌山指出，疫情期間民眾盡量減少非必要之社交活動或至人口密集的場所，若一定要前往注意分流，保持社交距離，室內應保持1.5 公尺、室外保持1 公尺，並應全程佩戴口罩，保護自己，也保護別人，至於縣政府所屬各級學校校園3月25日起管制，因許多民眾反映少了運動及散步場所，縣府將評估研議開放的可行性，並盡快宣布。

另，泰安鄉5月1日起假日啟動檢疫站管制入鄉，劉美蘭今天強調不會變，她表示，國內疫情紓緩，泰安鄉內溫泉、露營及旅宿業林立，反而吸引大批遊客上山，一些人沒有戴口罩，部分住民擔心泰安鄉疫情淨土破功，「任何一人染疫，我都擔當不起」，料敵從嚴，將依泰安鄉災害應變中心決議，鄉公所的公告繼續執行檢疫。

鄉公所到5月31日，每周五中午12點至晚上8點，及周六、日上午7點至晚上8點，清安豆腐街前等5個路口設置管制站，量測遊客體溫，若超過攝氏37.5度，或有上呼吸道疾病患者，管制進入泰安鄉。

社交距離

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