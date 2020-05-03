爸媽救星！玩具消毒教三招 親子在家放心玩

受到新冠肺炎疫情影響，許多爸媽為避免出門人擠人，在家陪孩子玩耍時間大幅增加，新竹市長林智堅透露，自己與其他爸媽一樣，對玩具消毒一竅不通，因此向家事達人陳映如請教消毒玩具，他也提醒各家父母，雖然疫情趨緩，仍要避免到人潮密集的封閉空間，家中玩具也要定期消毒，防疫不能掉以輕心。

新竹市府社會處表示，「絨毛玩具怎麼洗」是讓許多父母傷腦筋的問題，尤其，孩子常常抱著絨毛玩具、貼近皮膚，卻不知如何下手，陳映如示範清洗絨毛娃娃史迪奇與安琪拉，分享清洗方式包括以牙刷先乾刷，去除灰塵；再來就是善用洗衣機，60度左右溫水可以消除塵蹣；並利用太陽曬乾消毒。

林智堅也示範清洗木頭小火車方式，先乾擦木製玩具，再用1：100比例的漂白水清潔擦拭、清水擦拭一遍，並在陰涼通風處晾乾，他也提醒木頭玩具不能用酒精擦拭、避免脫漆掉色；塑膠玩具則先浸泡清水，再以1：100比例的漂白水清潔擦拭、清水擦拭一遍，並在陰涼通風處晾乾，且塑膠玩具不能曬太陽，以免脆化損壞。