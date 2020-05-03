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爸媽救星！玩具消毒教三招 親子在家放心玩

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹市長林智堅提醒民眾，木頭玩具不能用酒精擦拭、避免脫漆掉色；塑膠玩具不能曬太陽，以免脆化損壞。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅提醒民眾，木頭玩具不能用酒精擦拭、避免脫漆掉色；塑膠玩具不能曬太陽，以免脆化損壞。圖／新竹市府提供

受到新冠肺炎疫情影響，許多爸媽為避免出門人擠人，在家陪孩子玩耍時間大幅增加，新竹市長林智堅透露，自己與其他爸媽一樣，對玩具消毒一竅不通，因此向家事達人陳映如請教消毒玩具，他也提醒各家父母，雖然疫情趨緩，仍要避免到人潮密集的封閉空間，家中玩具也要定期消毒，防疫不能掉以輕心。

新竹市府社會處表示，「絨毛玩具怎麼洗」是讓許多父母傷腦筋的問題，尤其，孩子常常抱著絨毛玩具、貼近皮膚，卻不知如何下手，陳映如示範清洗絨毛娃娃史迪奇與安琪拉，分享清洗方式包括以牙刷先乾刷，去除灰塵；再來就是善用洗衣機，60度左右溫水可以消除塵蹣；並利用太陽曬乾消毒。

林智堅也示範清洗木頭小火車方式，先乾擦木製玩具，再用1：100比例的漂白水清潔擦拭、清水擦拭一遍，並在陰涼通風處晾乾，他也提醒木頭玩具不能用酒精擦拭、避免脫漆掉色；塑膠玩具則先浸泡清水，再以1：100比例的漂白水清潔擦拭、清水擦拭一遍，並在陰涼通風處晾乾，且塑膠玩具不能曬太陽，以免脆化損壞。

社會處表示，親子館休館期間，工作人員仍持續進行清潔消毒工作，目前各區親子館，每周都會在臉書粉絲專頁介紹親子活動與好文分享，歡迎家長參考使用，在家也能持續增進親子情感。林智堅表示，為了讓親子共玩更安心，全竹市公園已消毒，使用率較高的特色公園也有二次消毒，他提醒家長帶孩子出門仍要戴口罩、維持社交距離、避免人潮聚集處，也要養成定期消毒家中玩具的習慣，為孩子打造安全的遊憩環境。

新竹市長林智堅（左）向家事達人陳映如（右）請教如何消毒玩具。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅（左）向家事達人陳映如（右）請教如何消毒玩具。圖／新竹市府提供

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