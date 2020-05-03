下鄉種西瓜吸人潮 鄭文燦：恢復小型農事體驗

疫情悶久了，五一連假民眾紛紛出遊散心，桃園市大園區溪海休閒農業區農民打出「來鄉下種西瓜」活動，吸引許多民眾下鄉戶外種西瓜，市長鄭文燦今天中午前與民代前往大園溪海農田種西瓜體驗，他說，疫情這段時間桃園10個休區活動都停了，現在戶外小型農事體驗，採市民農園方式，像在大園戶外種西瓜、種香瓜體驗，沒有群聚效應，市府決定開始恢復戶外小型農事體驗活動。

受疫情影響，桃園休閒農業區過去人潮不見，最近大園區溪海休閒農業區農民推出「來鄉下種西瓜」活動，打出驗體宣傳，「 疫情很悶嗎！來戶外一起種西瓜吧，一顆大西瓜動輒350元以上，荷包受不了！種下自己的大西瓜，讓專業農民幫您管裡西瓜田」。五一連假吸引許多民眾前往體驗種西瓜。

鄭文燦由民代等人陪同前往大園溪海農田，實地踩踏參與種西瓜農事體驗活動，他親自下田到西瓜田，示範45度角種下西瓜苗，再進行覆土、澆水幫助生長，他認為花1千元可栽種5株西瓜苗，可1、2家朋友一起種，瓜苗註記姓名，民眾可透過雲端看到西瓜生長，將來收成一顆30斤大西瓜約600多塊，很划算。