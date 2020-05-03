五一連假桃園主要風景區人潮增50% 虎頭山中午亮黃燈

五一連假桃園市政府觀光旅遊局透過中華電信等大數據控管遊客人潮，從前天五一勞動和昨天比較，熱門景點、景區人潮比前一個周六、周日例假日增加近50%，以石門水庫兩天3萬9408位遊客最多，大溪老街也有3萬3125人，慈湖、竹圍漁港、虎頭山超過2萬人，新屋綠色走廊、永安漁港、北橫角板山也有1萬多人。

風景管理處預估中午過後會再出現人潮，虎頭山11點人潮已經達到黃燈警示，遊客達50%～60%管制上限，如果再升高為紅燈，停車場要限制車輛進入。民眾可以到桃園市政府觀旅局官網，或下載「桃園智慧遊」APP，查閱主要景點人潮情形即時管制訊息。

桃園市風景管理處處長廖育儀表示，桃園市有16個風景區列入觀旅局防疫即時監控，5月1、2日人數石門水庫風景區有1萬8143、2萬1265合計3萬9408人，大溪老街1萬6196、1萬6929合計3萬3125人，慈湖1萬1393、1萬2490合計2萬3883人，竹圍漁港1萬0580、1萬1613合計2萬2193人，虎頭山風景特定區1萬0710、1萬0278合計2萬0988人。

另外，永安漁港（新屋）5月1、2日遊客為7273、9261合計1萬6534人，新屋綠色走廊5916、8860合計1萬4776，角板山5187、5643合計1萬0830，觀音蓮花園休閒農業區4063、5461合計9524人。