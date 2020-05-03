鄭文燦宣布 桃園今起親子館兒童玩具、圖書恢復外借
國內連續20天沒有本土確診案例，因應疫情緩和，中央防疫指揮中心將啟動防疫新生活運動，桃園市長鄭文燦今天上午表示，原暫停至6月開放的親子館、玩具圖書外借措施，因應防疫新生活運動，鼓勵多讀書下，今天起桃園市政府親子館的兒童玩具、圖書同步恢復開放外借服務。
受新冠肺炎疫情影響，桃園市政府3月宣布全市14處親子館暫停開放，之後再宣布暫停開放延長到6月底，引起許多家長、幼童想要借閱、學習不便，鄭文燦近日聽到家長反映，他日前實地前往親子館圖書室視察，看到目前圖書館採取實名制借、退書籍閱覽，採取量體溫、清毒和梅花座防疫，覺得防疫下人潮不多，認為兒童玩具、圖書應可適度開放。
鄭文燦表示，為鼓勵防疫新生活運動，增加多讀書這一項，在採取實名制措施下，及防範群聚感染，暫停服務的親子館設施仍暫不開放，但是兒童玩具、圖書，決定5月起恢復外借服務，仍採取實名制同樣的防疫措施下，提供家長、親子可向親子館閱閱兒童玩具、圖書，鼓勵幼童閱讀、學習。
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