澳旅遊回日返台確診網罵翻 案430真實身分揭露

中央疫情指揮中心公布日本回台案430新增確診，該名60歲女性赴澳、日旅遊出現發燒等症狀，返回台灣採撿確診，引發網友氣炸罵翻，桃園市防疫專案會今天上午議討論該案女性住在桃園，市長鄭文燦表示，案430為日、台雙重國籍身分，在疫區有旅遊史，應要有防疫風險概念，入境要誠實申報健康聲明書及採撿，案430入境已有症狀和採撿確診，幸無社區感染風險，國內連續20天無本土案例，呼籲入境旅客嚴格遵守規定做好防疫。

中央疫情指揮中心公布案430是60歲女性，2月22日由台灣赴澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返台入境主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報確診。桃園市衛生局表示，疫調發現該案430女性家住桃園市，她丈夫是日本人，為台、日雙重國籍身分，平時台、日兩邊居住，她在3月24日從澳洲返回日本住家，4月9日返回台灣確診，該女性說明是要拿重要物品返台。