提高敬老愛心卡使用 竹縣下修原住民族申請年齡至55歲

日前新竹縣議員張益生、劉建民及林秉君提案下，建議新竹縣針對原住民長者使用敬老愛心乘車卡，能夠放寬年齡至55歲。新竹縣政府審慎研議後，為提升原民地區大眾交通運輸使用、擴大照顧原住民長者等，縣長楊文科同意比照長照2.0服務對象，將敬老乘車補助對象的原住民長者年齡放寬至55歲，以確實提升原民區域使用敬老愛心卡的頻率。

社會處長李國祿表示，竹縣提供老人及身心障礙者乘車補助，是為增進身心障礙者福祉，鼓勵搭乘大眾交通工具，增加社會參與的機會，希望提高老人及身心障礙者社會參與的機會，及享受社區照顧服務，未來也會針對復康巴士接駁及研擬其他大眾運輸方案，擴大敬老愛心卡的服務項目。