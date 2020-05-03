提高敬老愛心卡使用 竹縣下修原住民族申請年齡至55歲
日前新竹縣議員張益生、劉建民及林秉君提案下，建議新竹縣針對原住民長者使用敬老愛心乘車卡，能夠放寬年齡至55歲。新竹縣政府審慎研議後，為提升原民地區大眾交通運輸使用、擴大照顧原住民長者等，縣長楊文科同意比照長照2.0服務對象，將敬老乘車補助對象的原住民長者年齡放寬至55歲，以確實提升原民區域使用敬老愛心卡的頻率。
社會處長李國祿表示，竹縣提供老人及身心障礙者乘車補助，是為增進身心障礙者福祉，鼓勵搭乘大眾交通工具，增加社會參與的機會，希望提高老人及身心障礙者社會參與的機會，及享受社區照顧服務，未來也會針對復康巴士接駁及研擬其他大眾運輸方案，擴大敬老愛心卡的服務項目。
縣府說明，新竹縣敬老愛心卡每月補助500元，由系統自動儲值給老人及身心障礙者，限當月有效，不得累計至次月使用，持卡搭乘之公車及路線限與本府簽訂契約的客運業者及其各路線班車，縣府放寬原民地區標準補助規定將依「新竹縣老人及身心障礙者乘車補助要點」修正通過後實施，相關申請規定及乘車辦法可參考社會處網站(https://pse.is/MLRBC)。
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