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影／瀕絕物種的生態寶地 公館南、北河村要打造環教基地

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉南河、北河村是生態寶地，至今仍有一級保育物種飯島氏銀鮈蹤跡。圖／林務局提供
苗栗縣公館鄉南河、北河村是生態寶地，至今仍有一級保育物種飯島氏銀鮈蹤跡。圖／林務局提供

苗栗縣公館鄉南河、北河村是生態寶地，至今仍有一級保育物種飯島氏銀鮈及石虎蹤跡，山區還可以不期而遇二級保育的藍腹鷴等野生動物，兩社區今年獲得環保署「聯合型社區環境調查及改造」計畫支持，推動護山、護魚及生態旅遊，希望打造環境教育基地。

苗栗市近郊的南、北河村，人口不到600人，台灣鄉村文化景觀發展學會理事長沈立忠3年多前入住，也愛上這裡，大力推動環境教育，他說，南、北河村1960、70年代因開採煤礦，並生產木炭，曾盛極一時，後來人口外流嚴重，得天獨厚保留豐富生態，蹤橫的古步道，及人文、產業遺跡。

瀕臨絕種的飯島氏銀鮈、石虎，還有國際自然保護聯盟（ICUN）歸類近危物種小爪水瀨，珍貴稀有保育動物藍腹鷴、大冠鷲、穿山甲，及三級保育野生動物台灣藍鵲等，都是南、北河的生態寶藏，甚至在步道或馬路，還可能不期而遇山豬、野兔、山羌及藍腹鷴等。

此外，社區內一處彭家伙房早年最多有近百人居住，屋房還有台灣少見的石砌火炭窯，當時出炭一次可以高達1萬5000到2萬台斤，因彭家子孫搬離荒蕪，社區復舊彭家伙房的一角並搭亭保護，另重修火炭窯，見證歷史供追思。

不過，社區人士憂心忡忡，廢土入侵傾倒，及工程缺乏生態及文化調查資料，威脅石虎、飯島氏銀鮈、小爪水獺等生態棲息地，原有人文風貌，因此今年提出「山林．家．自造環境永續」理念為主題，獲環保署「聯合型社區環境調查及改造」計畫補助。

沈立忠說，計畫希望成立水域生態棲息地守護小組及步道巡守維護小組，調查盤點生態、人文資源，整理南河社區新田山與連接北河社區統庫山古道，及護魚步道，打造環教基地，為發展特色生態旅遊準備，將來帶動地方微型經濟。

苗栗縣公館鄉南、北河村生態豐富，導覽圖精彩。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉南、北河村生態豐富，導覽圖精彩。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉南河村阿畢崎步道旁，可以不期而遇二級保育的藍腹鷴。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉南河村阿畢崎步道旁，可以不期而遇二級保育的藍腹鷴。記者范榮達／攝影

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