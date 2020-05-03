影／瀕絕物種的生態寶地 公館南、北河村要打造環教基地

苗栗縣公館鄉南河、北河村是生態寶地，至今仍有一級保育物種飯島氏銀鮈及石虎蹤跡，山區還可以不期而遇二級保育的藍腹鷴等野生動物，兩社區今年獲得環保署「聯合型社區環境調查及改造」計畫支持，推動護山、護魚及生態旅遊，希望打造環境教育基地。

苗栗市近郊的南、北河村，人口不到600人，台灣鄉村文化景觀發展學會理事長沈立忠3年多前入住，也愛上這裡，大力推動環境教育，他說，南、北河村1960、70年代因開採煤礦，並生產木炭，曾盛極一時，後來人口外流嚴重，得天獨厚保留豐富生態，蹤橫的古步道，及人文、產業遺跡。

瀕臨絕種的飯島氏銀鮈、石虎，還有國際自然保護聯盟（ICUN）歸類近危物種小爪水瀨，珍貴稀有保育動物藍腹鷴、大冠鷲、穿山甲，及三級保育野生動物台灣藍鵲等，都是南、北河的生態寶藏，甚至在步道或馬路，還可能不期而遇山豬、野兔、山羌及藍腹鷴等。

此外，社區內一處彭家伙房早年最多有近百人居住，屋房還有台灣少見的石砌火炭窯，當時出炭一次可以高達1萬5000到2萬台斤，因彭家子孫搬離荒蕪，社區復舊彭家伙房的一角並搭亭保護，另重修火炭窯，見證歷史供追思。

不過，社區人士憂心忡忡，廢土入侵傾倒，及工程缺乏生態及文化調查資料，威脅石虎、飯島氏銀鮈、小爪水獺等生態棲息地，原有人文風貌，因此今年提出「山林．家．自造環境永續」理念為主題，獲環保署「聯合型社區環境調查及改造」計畫補助。