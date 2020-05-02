鄭文燦前進夜市廣播宣導：現場快快買、回家慢慢吃
今天是51連假第2天，不少民眾晚上相約逛夜市大啖美食，桃園市八德區興仁花園夜市也湧入不少人潮。市長鄭文燦今晚到場訪視，還親自廣播提醒民眾戴上口罩、保持距離，最好能「快快買、回家慢慢吃」，也不忘勉勵攤商雖生意受影響，但疫情總會過去，希望大家都加配合，讓台灣成為防疫典範。
為強化夜市防疫工作，八德興仁花園夜市管理委員會在夜市出入口都有加強防疫宣導，並提供免費酒精讓消費者自行消毒雙手，周邊停車場也有進行車流管控，今晚逛夜市人潮不少，但多數民眾都有主動戴上口罩，避免飛沫噴濺。
市府警察局長陳國進、經發局專委江信潔、八德區長邱瑞朝、桃園工策會總幹事陳家濬、興仁花園夜市管委會秘書長吳仕明等人今晚都陪同鄭文燦訪視。
江信潔說，當前疫情階段以防疫及紓困為主，行政院已特別針對小規模營業人推出上限50萬元小額貸款案，提供受疫情影響的市民朋友申請，未來疫情結束後，市府也將透過各種集客方案帶動消費人潮，以振興夜市商機。
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