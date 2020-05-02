補助不孕症夫妻做試管嬰兒 桃市府評估加碼可行性

桃園市政府每年推行健康幸福家庭補助計畫政策，有超過一半經費用於補助作試管嬰兒，市議員李光達認為，台灣生育率低，有些夫妻想生卻生不出來，市府每年最高補助1次試管嬰兒2萬元，他建議加碼補助，市長鄭文燦應允，表示試管嬰兒成功率約三成，將請衛生局專業評估健康風險後，研議當年度第2次施作也納入補助的可行性。

桃園市政府自104年推行健康幸福家庭補助計畫，今年約編3千萬元經費提供民眾申請孕前健檢、孕期羊膜穿刺、母血唐氏症篩檢、人工生殖治療、中醫助孕養胎調理等補助，市府衛生局觀察民眾申請人工生殖（試管嬰兒）補助需求頗高，3千萬元經費有一半用在此項補助，據統計，夫妻申請補助作試管嬰兒的成功率約落在3成左右。

李光達說，台灣邁入高齡化社會，政府雖照顧年輕家庭，陸續推出育兒津貼、擴大幼兒教保等公共化政策，以激勵多多生育，不過現代夫妻面臨不孕等狀況嚴重，每7對夫妻就有1對不孕，卻是不少夫妻想生但生不出來，嘗試人工受孕、試管嬰兒等方式。

李認為桃園市為最年輕直轄市，市民平均年齡38歲，市府衛生局推出健康幸福家庭計畫，其中針對設籍桃園夫妻進行人工生殖（試管嬰兒）技術，最高補助排卵藥物及胚胎植入費用上限2萬元，每年1次，他說，做試管嬰兒每次費用10到15萬元不等，有人做了5次、10次都不一定盼得到懷孕，市府補助稍嫌不足，建議加碼補助年輕不孕者。

鄭文燦說，試管嬰兒成功率約3成，可能失敗要做第2次，請市府衛生局找專家評估健康風險，是否能容許第2次補助，但「不可能10次都補助」，衛生局長王文彥說，幸福家庭計畫1年經費約3千萬元，試管嬰兒補助約占計畫一半，若財政足夠將研議辦理。

市府衛生局指出，桃園市的試管嬰兒補助為每年1次，每人最高補助2萬元，民眾在人工生殖療程結束後檢附資料向市府申請補助，採核實支付，施作試管嬰兒療程需要一定時間，會再進行專業評估健康風險，研議是否能在當年度給予第2次補助施作。