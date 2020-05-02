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大溪老街上午遊客少 下午人潮湧入亮黃燈

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
五一連假第二天，桃園市大溪老街今天湧入人潮，下午4點左右交通部的1968 App及桃園市府16處景點的人流警示燈號皆亮起「黃燈」。記者高宇震／攝影
五一連假第二天，桃園市大溪老街今天湧入人潮，下午4點左右交通部的1968 App及桃園市府16處景點的人流警示燈號皆亮起「黃燈」。記者高宇震／攝影

五一連假第二天，桃園市大溪老街今天湧入人潮，交通部的1968 App及桃園市府16處景點的人流警示燈號皆於下午4點多亮起警示「黃燈」，桃園市府16處景點的人流警示燈號也顯示老街人潮已達人流高峰的50到60％，桃園市府風管處志工也拿出警示牌，提醒民眾保持安全距離。據桃園市府觀旅局統計，今日總遊客數約為13816人。

早上雖有店家表示，由於今天天氣炎熱，民眾都會往高海拔的地區遊玩，相較連假首日人潮少了一半一上。但中午過後天氣轉涼，大溪老街也陸續湧現人潮。

來自台中豐原的劉先生帶著老婆小孩一家四口來到大溪老街遊玩，他表示，最近疫情嚴重，孩子都待在家裡，趁連假出來走走。也有情侶說，他們從台北來，想品嘗大溪的美食。當地豆花店老闆感嘆，疫情還未爆發前店裡天天坐滿人人，現在座位永遠坐不滿，生意非常難做。

五一連假第二天，桃園市大溪老街今天湧入人潮，下午4點左右交通部的1968 App及桃園市府16處景點的人流警示燈號皆亮起「黃燈」。記者高宇震／攝影
五一連假第二天，桃園市大溪老街今天湧入人潮，下午4點左右交通部的1968 App及桃園市府16處景點的人流警示燈號皆亮起「黃燈」。記者高宇震／攝影

大溪老街 連假 疫情

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