大溪老街上午遊客少 下午人潮湧入亮黃燈

五一連假第二天，桃園市大溪老街今天湧入人潮，交通部的1968 App及桃園市府16處景點的人流警示燈號皆於下午4點多亮起警示「黃燈」，桃園市府16處景點的人流警示燈號也顯示老街人潮已達人流高峰的50到60％，桃園市府風管處志工也拿出警示牌，提醒民眾保持安全距離。據桃園市府觀旅局統計，今日總遊客數約為13816人。

早上雖有店家表示，由於今天天氣炎熱，民眾都會往高海拔的地區遊玩，相較連假首日人潮少了一半一上。但中午過後天氣轉涼，大溪老街也陸續湧現人潮。